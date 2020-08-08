В Самаркандской области тесты на коронавирус сдали более 126 тысяч людей. Очередной брифинг на актуальную тему

В Самарканде прошел очередной брифинг с участием главного врача Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Адхама Бахрамова.

С момента выявления на территории Узбекистана коронавирусной инфекции прошло 146 дней. За это время число инфицированных приблизилось к тридцати тысячам. Жертвами пандемии в республике стали 183 человека. В Самаркандской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1229. В больницах вилоята лечатся 172 пациента. По словам главврача, за отчетный период времени в области тесты на коронавирус сдали более 126 тысяч людей.

Объем остаточных тест-систем для выявления Covid-19 за счет средств областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия составляет 2200, в том числе 200 тестов российского производства и 2000 тестов - Республики Узбекистан. На сегодняшний день в резерве регионального центра имеется 3500 кг гипохлорида кальция, 52 флакона «Прогрин дез- 8» и 6 кг дезинфицирующего средства перигидрол.

Ряд недостатков и достижений в борьбе с пандемией коронавируса в стране подробно обсуждается в ходе видеоселекторных совещаний, проводимых под руководством главы нашего государства. Перед должностными лицами, ответственными за диагностику коронавирусной инфекции, расширение существующих ПЦР лабораторий, налаживание экспресс-тестов для выявления Совид-19 и создание специально оборудованных помещений для лечения больных, поставлен ряд задач. Вопрос самолечения имеет место быть.

Как отметил Адхам Бахрамов, в результате самолечения без консультации врачей больные граждане подвергаются различным негативным последствиям. Пациенты, проходящие лечение на дому, должны следовать рекомендациям и находиться под медицинским наблюдением сотрудников мобильных групп и врачей семейных поликлиник.

Зарина Хакбердиева