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  • 8 август 2020 15:56
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В Самаркандской области тесты на коронавирус сдали более 126 тысяч людей. Очередной брифинг на актуальную тему

В Самарканде прошел очередной брифинг с участием главного врача Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия  Адхама Бахрамова.

 

В Самаркандской области тесты на коронавирус сдали более 126 тысяч людей. Очередной брифинг на актуальную тему

 

С момента выявления на территории Узбекистана коронавирусной инфекции прошло 146 дней. За это время число инфицированных приблизилось к тридцати тысячам. Жертвами пандемии в республике стали 183 человека. В Самаркандской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1229.  В больницах вилоята лечатся 172 пациента. По словам главврача, за отчетный период времени в области тесты на коронавирус сдали более 126 тысяч людей.

 

Объем остаточных тест-систем для выявления Covid-19 за счет средств областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия  составляет 2200, в том числе 200 тестов российского производства и 2000 тестов - Республики Узбекистан. На сегодняшний день в резерве  регионального центра  имеется 3500 кг гипохлорида кальция, 52 флакона «Прогрин дез- 8» и 6 кг дезинфицирующего средства перигидрол.

 

Ряд недостатков и достижений в борьбе с пандемией коронавируса в стране подробно обсуждается в ходе видеоселекторных совещаний, проводимых под руководством главы нашего государства. Перед должностными лицами, ответственными за диагностику коронавирусной инфекции, расширение существующих ПЦР лабораторий, налаживание экспресс-тестов для выявления Совид-19 и создание специально оборудованных помещений для лечения больных, поставлен ряд задач. Вопрос самолечения имеет место быть.

 

Как отметил Адхам  Бахрамов, в результате самолечения без консультации врачей больные граждане подвергаются различным негативным последствиям. Пациенты, проходящие лечение на дому, должны следовать рекомендациям и находиться под медицинским наблюдением сотрудников мобильных групп и врачей семейных поликлиник.

 

Зарина Хакбердиева


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