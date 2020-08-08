«Зенга-зенгана» - Самаркандское лакомство для гурманов

В Каттакурганском районе Самаркандской области в эти дни собирают урожай клубники сорта «Зенга-Зенгана».

Благодаря неповторимому вкусу, диетическим свойствам, аппетитному виду клубнику сегодня культивируют практически во всех странах мира. В последние годы плантации такой ягоды стремительно расширяются в Каттакурганском районе Самаркандской области. Причем, увеличиваются не только площади посевов, но и расширяется ассортимент разновидностей клубники.



В эти дни на плантациях производственного предприятия «Каттаурган клубника» созрел второй урожай ягод сорта «Зенга-Зенгана», завезенный фермерами из Польши. В эти дни аграрии заняты сбором урожая.

Садовая земляника «Зенга Зенгана» была выведена в Германии в 1954 году. Очень распространенный вид клубники, как среди домашних садоводов, так и среди многоопытных фермеров. Часто выращивается в коммерческих целях на специально отведенных плантациях. Отличается крупными плодами с плотной кожицей, которые хорошо подходят для любого вида переработки, с сохранением первоначальной формы: варку, сушку, замораживание.



Принимая во внимание преимущества клубники «Зенга Зенгана» специалисты производственного предприятия «Каттакурган клубника» планируют уже в этом году отвести под эту культуру 500 гектаров открытых площадей. На договорной основе клубнику такого сорта планируется выращивать на приусадебных участках местных жителей. Для организации этого процесса на высоком уровне в Каттакурганской район уже прибыл опытный специалист из Украины Евгений Егоров.



В климатических условиях Самаркандской области урожай клубники сорта «Зенга Зенгана» можно получать два раза в год.