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  • 8 август 2020 14:41
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«Зенга-зенгана» - Самаркандское лакомство для гурманов

В Каттакурганском районе Самаркандской области   в эти дни собирают  урожай клубники сорта «Зенга-Зенгана».

 

«Зенга-зенгана» - Самаркандское лакомство для гурманов

 

Благодаря неповторимому вкусу, диетическим свойствам, аппетитному виду клубнику сегодня культивируют практически во всех странах мира. В последние годы плантации такой ягоды стремительно расширяются в Каттакурганском районе Самаркандской области.   Причем, увеличиваются не только площади посевов, но и расширяется ассортимент разновидностей клубники.


В эти дни на плантациях производственного предприятия «Каттаурган клубника» созрел второй урожай  ягод   сорта «Зенга-Зенгана», завезенный   фермерами из Польши. В эти дни аграрии заняты сбором урожая.

 

Садовая земляника  «Зенга Зенгана» была выведена в Германии в 1954 году. Очень распространенный вид клубники, как среди домашних садоводов, так и среди многоопытных фермеров. Часто выращивается в коммерческих целях на специально отведенных плантациях. Отличается крупными плодами с плотной кожицей, которые хорошо подходят для любого вида переработки, с сохранением первоначальной формы: варку, сушку, замораживание. 


Принимая во внимание преимущества клубники «Зенга Зенгана»  специалисты производственного предприятия «Каттакурган клубника» планируют   уже в этом году отвести под эту культуру 500 гектаров открытых площадей. На договорной основе  клубнику такого сорта планируется   выращивать на приусадебных участках местных жителей.  Для организации этого процесса на высоком уровне в Каттакурганской район уже прибыл опытный специалист из Украины Евгений Егоров.  


 В климатических условиях Самаркандской области урожай клубники сорта «Зенга Зенгана»  можно получать два раза в год.


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