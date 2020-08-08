«Готовы ли вы отправить ребенка в школу в период пандемии?». Результаты онлайн-голосования

«Готовы ли вы отправить ребенка в школу в период пандемии?»

Такова тема онлайн-голосования, которое проходит с 4 августа 2020 года по всей стране. Оно инициировано Министерством народного образования . На данный момент всего проголосовало 899 667 человек.

Как сообщили корреспонденту stv.uz в Самаркандском управлении народного образования, по состоянию на 11:52 8 августа 269 371 человек по всему Узбекистану проголосовали за ответ «Да, образование моего ребенка очень важно для меня».

По словам пресс-секретаря областного управления Абдухошима Зиятова, 630 296 родителей считают, что здоровье их ребенка важнее. Большинство из них предпочитают онлайн-обучение. Результаты голосования в разрезе области пока неизвестны. Голосование продолжается.

Зарина Хакбердиева