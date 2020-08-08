» » » «Готовы ли вы отправить ребенка в школу в период пандемии?». Результаты онлайн-голосования
﻿
  • 8 август 2020 12:57
  • 57

«Готовы ли вы отправить ребенка в школу в период пандемии?». Результаты онлайн-голосования

«Готовы ли вы отправить ребенка в школу в период пандемии?»

 

Такова тема онлайн-голосования, которое проходит с 4 августа 2020 года по всей стране. Оно инициировано Министерством народного образования . На данный момент всего проголосовало 899 667 человек.

 

«Готовы ли вы отправить ребенка в школу в период пандемии?». Результаты онлайн-голосования

 

Как сообщили корреспонденту stv.uz в Самаркандском управлении народного образования, по состоянию на 11:52 8 августа 269 371 человек по всему  Узбекистану проголосовали за ответ «Да, образование моего ребенка очень важно для меня».

 

По словам пресс-секретаря областного управления Абдухошима Зиятова, 630 296 родителей считают, что  здоровье их ребенка важнее. Большинство из них предпочитают  онлайн-обучение. Результаты голосования в разрезе области пока неизвестны. Голосование продолжается. 

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
Школьная страда-2020: В Самарканде прием первоклассников пройдет в режиме онлайн

Школьная страда-2020: В Самарканде прием первоклассников пройдет в режиме онлайн

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Управление народного образования Самаркандской области: в школах строго запрещено собирать за ремонт

Управление народного образования Самаркандской области: в школах строго запрещено собирать за ремонт

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области 4075 избирателей проголосовали досрочно

В Самаркандской области 4075 избирателей проголосовали досрочно

Новости Самарканда
﻿
Назначен новый руководитель управления народного образования г. Самарканда

Назначен новый руководитель управления народного образования г. Самарканда

Новости Самарканда
﻿
Снова в школу: начался новый учебный год

Снова в школу: начался новый учебный год

Новости Самарканда / Видео Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика