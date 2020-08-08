В Самаркандской школе всего два ученика

В филиале общеобразовательной школы Джамбайского района Самаркандской области получают образование всего …два учащихся.
Такие данные были озвучены насовещании в формате видеоконференции на платформе ZOOM с участием руководителей областного, городских и районных отделов народного образования Самаркандской области.
Отмечалось, что в настоящее время в области действуют 188 филиалов 151 общеобразовательной школы, в которых получают образование почти 8 000 учащихся. Многие такие подразделения действуют несмотря на то, что находятся относительно недалеко от основного учебного заведения. В отдельных случаях такая ситуация и вовсе выглядит абсурдной.
Решению этой проблемы могло бы способствовать решение транспортного вопроса для доставки детей из отдаленных селений в головное учебное заведение или создание в районных центрах школ- интернатов.
Тревогу специалистов вызывает и то, что многие филиалы школ находятся в аварийном состоянии. Это наглядно видно на примере зданий подразделений общеобразовательных школ №№ 30, 34, 40, 41 Акдарьинского района.