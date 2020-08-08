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  • 8 август 2020 11:30
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В Самаркандской школе всего два ученика

В филиале общеобразовательной школы Джамбайского района Самаркандской области получают образование всего …два учащихся.

 

В Самаркандской школе всего два ученика

 

Такие данные были озвучены насовещании в формате видеоконференции на платформе ZOOM с участием руководителей областного,  городских и  районных отделов  народного образования Самаркандской области.

 

Отмечалось, что в настоящее время в области действуют 188 филиалов 151 общеобразовательной школы, в которых получают образование почти 8 000 учащихся. Многие такие подразделения действуют несмотря на то, что находятся относительно недалеко от основного учебного заведения. В отдельных случаях такая ситуация и вовсе выглядит абсурдной.

 

 - Например,   филиал  общеобразовательной школы №16 Джамбайского района посещают всего два ученика, - говорит начальник отдела Самаркандского областного управления народного образования  Кулдош Саидов. -  И это при том, что расстояние до основного учебного заведения составляет всего два километра. Наличие филиала еще как-то можно объяснить, когда до основной школы 5-8 километров. Однако, когда несколько учителей посещают филиал ради двух – трех учащихся трудно говорить об эффективности и целесообразности такой системы образования. 

 

Решению этой проблемы могло бы способствовать решение транспортного вопроса для доставки детей из отдаленных селений в головное учебное заведение или создание в районных центрах школ- интернатов.

 

Тревогу специалистов вызывает и то, что многие филиалы школ находятся  в аварийном состоянии. Это наглядно видно на примере зданий подразделений общеобразовательных школ №№ 30, 34, 40, 41 Акдарьинского района.


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