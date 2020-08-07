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  • 8 август 2020 9:20
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В Самарканде 40 из 103 пациентов лечатся в домашних условиях

По сведениям Самаркандского областного территориального межведомственного штаба по координации работ по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в областной клинической больнице инфекционных заболеваний в общих карантинных условиях находятся 40 человек, в центре ХОСПЕС – 95, 2-й клинике СамМИ – 38, областном кардиологическом центре – 160, гостинице «Регистон» - 21, гостинице «Сугдиёна» - 114, гостинице «Арба» - 41, Центре реабилитации инвалидов – 70, временном карантинном учреждении в городке Кимегарлар – 313 граждан. 

 

В Самарканде 40 из 103 пациентов лечатся в домашних условиях

 

Кроме того, на карантине в Самаркандском районе 108, в Ургуте – 68, реабилитационном центре в Каттакургане – 41, Пастдаргоме – 40, Нурабаде – 37, Тайлакском, Пайарыкском, Джамбайском районах – по 30, Нарпайском – 25, Каттакурганском и Акдарьинском районах - по 22, Иштыханском – 20, Пахтачинском – 19, Кушрабадском – 15, Булунгурском – 10 человек.

 

До сегодняшнего дня в области коронавирусная инфекция была официально подтверждена у 1202 человек. 1054 из них полностью вылечились, 40 инфицированных получают лечение в областной больнице инфекционных заболеваний, 23 – во 2-й клинике СамМИ, 40 - дома.

 

6 августа сотрудники органов внутренних дел области оформили административные протоколы на 432 человека, нарушивших правила карантина.


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