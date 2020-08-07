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  • 7 август 2020 16:24
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Изюм массива Янгиабад в Каттакургане экспортируется в Китай, Россию и Казахстан

По инициативе предпринимателя Джамолиддина Кобилова на Янгиабадском массиве Каттакурганского района Самаркандской области открылось общество с ограниченной ответственностью «Джамолиддин кластер».

 

Изюм массива Янгиабад в Каттакургане экспортируется в Китай, Россию и Казахстан

 

В приуроченному к этому событию мероприятии приняли участие хоким Каттакурганского района Азамхон Бахромов, специалисты отрасли, работники кластера.

 

Отмечалось, что в будущем кластеры будут уделять особое внимание посадке высокоурожайных и высококачественных сортов винограда на изюм и кишмиш, омоложению малоурожайных виноградников. Кроме того, для устранения нехватки воды на всех участках будет установлена ​​система капельного орошения.

 

- Наша цель - вывести развитие виноградарства в этом регионе на новый уровень, - говорит Джамолиддин Кобылов. -Поэтому мы начали работу с обработки около 300 га виноградников в соответствии с агротехническими требованиями. Мы перерабатываем выращенный здесь виноград и экспортируем основную часть готовой продукции в Китай, Россию и Казахстан.

 

Как сообщает информационная служба хокимията Каттакурганского района, с учреждением общества с ограниченной ответственностью «Джамолиддин кластер» население, проживающее более чем в 400 домохозяйствах окрестности Янгиабадского массива, будет постоянно трудоустроено.


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