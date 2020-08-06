В Самарканде вновь пройдет форум по правам человека

Самаркандский форум по правам человека состоится 12−13 августа в формате видеоконференции, сообщает Gazeta.uz.

Это второй из цикла международных форумов, цель которого — укрепление международного и регионального сотрудничества в области прав человека.

Первый, получивший название «Азиатский форум по правам человека», состоялся в Самарканде 22−23 ноября 2018 года. Его участники приняли Самаркандскую декларацию по правам человека, которая была утверждена Генеральной ассамблеей ООН 6 февраля 2019 года в качестве документа 73-сессии организации. По итогам форума было намечено проводить его регулярно раз в два года.

Основная цель нынешнего Самаркандского форума — обсуждение международных и региональных механизмов для защиты и поощрения прав молодежи, а также возможностей их совершенствования, говорится в сообщении. В повестку внесено и обсуждение роли молодежи в реализации Целей устойчивого развития ООН и Всемирной программы ООН в области образования по правам человека.

В ходе Самаркандского форума также планируется обсуждение проекта Конвенции о правах молодежи. С инициативой по созданию этого документа выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 72-ой Генеральной ассамблеи ООН.

Конвенция представляет собой документ, отражающий специфические права молодежи, необходимые к признанию в современном мире. Наличие международного документа подобного рода привлечет интерес государств к вопросам молодежи, а выделение отдельных прав молодежи поспособствует оказанию адресной помощи, считают в центре.