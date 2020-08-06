Самаркандская фабрика шёлковых ковров «Худжум»

В Самарканде сохранилось уникальное производство по старинным технологиям ковров, секреты которых передавались из века в век, от учителя к ученику.

Ковровая фабрика «Худжум» является важной достопримечательностью Самарканда и Узбекистана в целом, предоставляет возможность, как ознакомиться с работой мастериц, которые ткут ковры вручную, так и выбрать понравившееся изделие из шелка и купить ковёр из первых рук. Не покидая пределов фабрики, можно пронаблюдать все этапы создания ковра от размотки кокона тутового шелкопряда до упаковки готового изделия.

Процесс ковроткачества очень долог. На создание одного ковра может уйти год. В зависимости от сложности рисунка и количества узелков на квадратный сантиметр варьируется и цена готового изделия. Здесь создаются ковры неописуемой красоты. Восточные узоры придают им загадочность и завораживают взор.

Ковры изготовляются из натуральных нитей, которые по надобности окрашивают природными красителями, такими, как гранатовая кожура или скорлупа грецкого ореха, стебли аспарагуса и т.д.





Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области