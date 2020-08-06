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  • 6 август 2020 14:30
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За время карантина в Джамбайском районе коронавирус диагностирован у 134 человек

По данным информационной службы районной администрации, с начала выявления коронавируса в нашей стране в Джамбайском районе инфекция обнаружена у 134 людей.

 

За время карантина в Джамбайском районе коронавирус диагностирован у 134 человек

 

Наиболее опасными зонами с повышенным риском заболевания коронавирусом являются махалли «Самарканд», «Ахмаджона Курбанова», «Кунград», «Наймантепа» и «Бешбола». Махалли «Талдираззок», «Найман», «Алмазар», «Полвонари» и «Сохмон»- свободные от вируса районы.

 

На сегодняшний день число полностью выздоровевших в Джамбайском районе достигло 100 человек, на лечении находятся-34.


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