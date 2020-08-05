В реконструкцию аэропорта Самарканда вкладывают $62 млн

После реконструкции аэропорт сможет увеличить пропускную способность до 1200 пассажиров в час.

Напомним, с 1 августа во всех региональных аэропортах Узбекистана вводится режим «Открытое небо» сроком на два года с возможностью продления. В аэропорту Самарканда этот режим будет введен по завершению реконструкционных работ, сообщает spot.uz со ссылкой на репортаж телеканала O’zbekiston 24.

Проектом занимаются турецкая инженерно-строительная компания Kiklop и отечественная Primetime Group. Подрядчиком выступает Enter Engineering.

«Сегодня на объекте трудятся 245 строителей с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Работы идут по графику. После сдачи объекта этот международный аэропорт сможет принимать до 1,4 млн пассажиров в год, что окажет положительное влияние на развитие туризма в регионе», ― сказал директор строительства терминала Бахром Усмонов.

После реконструкции аэропорт сможет увеличить пропускную способность с 600 до 1200 пассажиров в час. Также завершается строительство 2 взлетно-посадочных полос. Общая стоимость проекта составила $62 млн.

Завершение строительных работ и сдача в эксплуатацию запланированы на 2021 год.