» » » В реконструкцию аэропорта Самарканда вкладывают $62 млн
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  • 5 август 2020 11:33
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В реконструкцию аэропорта Самарканда вкладывают $62 млн

В реконструкцию аэропорта Самарканда вкладывают $62 млнПосле реконструкции аэропорт сможет увеличить пропускную способность до 1200 пассажиров в час.

 

Напомним, с 1 августа во всех региональных аэропортах Узбекистана вводится режим «Открытое небо» сроком на два года с возможностью продления. В аэропорту Самарканда этот режим будет введен по завершению реконструкционных работ, сообщает spot.uz со ссылкой на репортаж телеканала O’zbekiston 24.

 

Проектом занимаются турецкая инженерно-строительная компания Kiklop и отечественная Primetime Group. Подрядчиком выступает Enter Engineering.

 

«Сегодня на объекте трудятся 245 строителей с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Работы идут по графику. После сдачи объекта этот международный аэропорт сможет принимать до 1,4 млн пассажиров в год, что окажет положительное влияние на развитие туризма в регионе», ― сказал директор строительства терминала Бахром Усмонов.

 

После реконструкции аэропорт сможет увеличить пропускную способность с 600 до 1200 пассажиров в час. Также завершается строительство 2 взлетно-посадочных полос. Общая стоимость проекта составила $62 млн.

 

Завершение строительных работ и сдача в эксплуатацию запланированы на 2021 год.


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