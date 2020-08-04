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  • 4 август 2020 15:43
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В Самарканде тесты на коронавирус сдали более 120 тысяч людей с симптомами COVID-19

С марта текущего года в вирусологических лабораториях санитарно-эпидемиологической службы Самаркандской области тесты на наличие антител к коронавирусу сдали более 120 тысяч людей с симптомами COVID-19. Ежедневно тестируются до 2000 человек, говорит Адхам Бахромов, главный врач Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 


В распоряжении СЭС региона имеется резерв на девять тысяч тест-систем для выявления коронавируса. Запас в централизованном порядке каждые 3-4 дня пополняется Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.


На базе санитарно-эпидемиологической службы функционируют четыре ПЦР-аппарата. Приборы на основе полимеразной цепной реакции способны за сутки осуществить до 948 определений. Тесты на коронавирус бесплатно еще можно сдать в вирусологической лаборатории в Самаркандском институте медицинской ветеринарии. Лаборатория, где тестируются около 400 человек в сутки, создана на базе СЭС. Проверить себя на наличие вируса теперь можно и в частных клиниках города. Правда, услуга не бесплатная. Цены устанавливают сами медучреждения.

 

По словам главврача, параллельно коронавирусной инфекции развивается и пневмония. Бывают случаи, когда у больного с симптомами коронавируса результаты тестировании на COVID-19 дают отрицательный результат. Специалист считает вспыхнувшую пневмонию атипичной, предполагая, что она развивается на фоне коронавируса. Это, в свою очередь, объясняет рост числа инфицированных за последний месяц.

 

Зарина Хакбердиева


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