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  • 4 август 2020 12:41
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Спецназ СБУ задержал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в Киеве

Сухроб Каримов родом из Самарканда  удерживал в здании заложницу, она не пострадала

 

 

Сотрудники подразделения «Альфа» СБУ во время штурма отделения Универсального банка (находится в бизнес-центре «Леонардо») в Киеве задержали гражданина Узбекистана, который угрожал взорвать бомбу.

 

Позже выяснилось, что это был уроженец Самарканда, ныне проживающий в селе в Запорожской области. По данным МВД Украины, мужчина женат, у него есть ребенок.

 

Злоумышленник попросил, чтобы тележурналисты взяли у него интервью в прямом эфире непосредственно в захваченном им банке. Его обезвредили непосредственно во время общения с корреспондентами. Каримов удерживал в здании заложницу и выдвинул, по словам очевидцев, два требования: 40 тысяч гривен, а также предоставить ему возможность выступить по телевидению.

 

Он был пойман во время боевых действий украинскими силовиками.


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