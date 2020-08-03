Для лечения от коронавируса на дому выделено 5000 антикоронавирусных комплектов

В Самаркандской области сдан в эксплуатацию перепрофилированный в лечебный центр для ковидных больных комплекс Самаркандской специализированной школы-интерната олимпийского резерва. Распределительное место на 1080 койко-мест создали в кратчайшие сроки- почти за пять дней. Здание оснащено необходимым оборудованием для ведения больных средней тяжести и тяжелых-это аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, портативные аппараты рентген-диагностики.

Будет установлена современная кислородная станция для обеспечения непрерывности подачи кислорода пациентам. Кроме того, в больнице сооружены санузлы и душевые. Предусмотрено специальное место и для медперонала. Для удобства транспортировки инфицированного построен своеобразный мост, который значительно сократит время доставки больного, привезенного на машине экстренной медицинской помощи через главный вход.

В больнице начнут деятельность 34 доктора, 90 медсестер и 90 младших медсестер. Каждый поступивший пациент пройдет рентгеновское обследование и осмотр у кардиолога, терапевта и других узких специалистов. Лабораторные тесты на коронавирус и другие анализы будут взяты на месте в зависимости от состояния пациента.

Аналогичный резерв вместимостью свыше 1000 мест создается в центре подготовки младших специалистов Центрального военного округа. Подобные больницы планируется организовать в городе Каттакургане, в Каттакурганском, Иштыханском, Нарпайском и Пахтаийском районах Самаркандской области. Необходимо отметить, в Пастдаргомском районе региона недавно была сдана в эксплуатацию карантинная зона на 1000 койко-мест. Обращаясь к народу во время очередного брифинга, хоким области Эркинжон Турдимов заявил, что нужно быть готовыми к любой ситуации.

В ходе онлайн-брифинга были подняты вопросы, связанные с предотвращением распространения и проникновения коронавирусной инфекции, профилактическими мерами и смягчением негативного воздействия пандемии на экономику. Отмечалось, что на сегодняшний день количество людей, обращающихся за неотложной медицинской помощью, значительно сократилось. В частности, 20-25 июля поступило более 3500 звонков на единый номер 103, а в настоящее время в среднем - 2400-2500.

В последующие дни материально-техническое состояние бригад скорой помощи радикально улучшилось. Количество машин скорой помощи было увеличено почти на 100, с 280 до 360, а потребность в них удовлетворена на 130 процентов. В ближайшее время будут закуплены еще 10 специально оборудованные машины скорой помощи, изготовленные на базе «Volkswagen Caddy»

в Джизакском автомобильном заводе.

По словам хокима, в регионе имеется запас лекарств на срок до трех месяцев. Для лечения больных Covid-19 в домашних условиях выделено 5000 антикоронавирусных комплектов. Они будут выданы пациентам бесплатно исключительно по рекомендации участковых врачей семейных поликлиник вилоята. Для повышения навыков и опыта врачей и медсестер в области лечения больных коронавирусом со стороны администрации Самаркандской области был приглашен вирусолог из Германии, профессор Бар Варнер. В течение трех дней немецкий специалист ознакомился с профилактической и лечебной работой в больницах, дал необходимые советы и консультации.

В рамках принятого Указа Президента Республики Узбекистан от 30 июля 2020 года «О дополнительных мерах по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в социальной защите и помощи в период коронавирусной пандемии» 4667 медицинским работникам области выплатят в целом 18 миллиардов 833 миллиона сумов.

В ходе брифинга Турдимов также затронул вопрос социальной поддержки населения, в частности трудоустройства работоспособных людей. Более 28 043,1 млн. сумов будет выплачено в виде пенсий и пособий по инвалидности. К концу этого года 3351 человек, нуждающихся в социальной защите и состоящих в списке «темир дафтар», получат 16,5 млрд. сумов субсидий на приобретение семян и рассады, легких конструкций для создания теплиц и ирригационного оборудования в частных хозяйствах.

Зарина Хакбердиева