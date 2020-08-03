В ОНД "Юксалиш" новое назначение

Руководителем Самаркандского областного подразделения Общенационального движения «Юксалиш» назначен Зафар Нуруллаевич Каримов, сообщает Народное слово со ссылкой на Телеграм-канал ОНД "Юксалиш".

Зафар Нуруллаевич до настоящего времени работал советником директора узбекско-турецкого совместного предприятия «Ангора текстил».





Он больше 25 лет проработал на разных должностях в банковско-финансовой сфере. В частности, в территориальных подразделениях Центрального банка, АКБ «Дехконсаноатбанк», ИАКБ «Пахтабанк», АБ «Алока-банк», АКБ «Савдогарбанк».





Кроме того, З. Каримов возглавлял управление народного образования Самаркандской области. В 2019—2020 годах был директором Узбекско-турецкого совместного предприятия ООО «Ангора текстил».





Для сведения: в соответствии указом Президента от 17 января 2019 года, руководитель территориального подразделения ОНД «Юксалиш» одновременно является советником хокима области.