В Самарканд прибыл профессор из Германии

Для обмена опытом, использования эффективных методов при лечении больных коронавирусом хокимият Самаркандской области пригласил из Германии профессора Бара Вернера.

Ученый-вирусолог, имеющий опыт лечения коронавируса, побывал в клиниках Самарканда, где лечат больных коронавирусом, ознакомился с методами лечения, проконсультировал врачей.

- Весь мир борется с распространением коронавируса, используются эффективные методы лечения для восстановления здоровья, - говорит Бар Вернер. - В Узбекистане принимают все необходимые меры. В Самарканде мое внимание привлекли работа по профилактике распространения инфекции коронавируса и лечению, оперативное внедрение в практику новшеств в этой сфере. Я интересовался состоянием больных, как воздействуют применяемые лекарственные препараты и могу сказать, что при лечении коронавируса используются правильные методы.

Специалист из Германии вместе с хокимом области Эркинжоном Турдимовым ознакомились с деятельностью специализированной клиники для лечения больных с диагнозом COVID-19, организованной на базе Самаркандской специализированной школы-интерната олимпийского резерва. У немецкого ученого хорошие впечатления оставили оборудование клиники, созданные для врачей и пациентов условия, порядок приема и лечения больных.