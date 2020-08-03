В Самарканд прибыл профессор из Германии

Для обмена опытом, использования эффективных методов при лечении больных коронавирусом хокимият Самаркандской области пригласил из Германии профессора Бара Вернера.
Ученый-вирусолог, имеющий опыт лечения коронавируса, побывал в клиниках Самарканда, где лечат больных коронавирусом, ознакомился с методами лечения, проконсультировал врачей.
Специалист из Германии вместе с хокимом области Эркинжоном Турдимовым ознакомились с деятельностью специализированной клиники для лечения больных с диагнозом COVID-19, организованной на базе Самаркандской специализированной школы-интерната олимпийского резерва. У немецкого ученого хорошие впечатления оставили оборудование клиники, созданные для врачей и пациентов условия, порядок приема и лечения больных.