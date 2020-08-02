Внесена ясность в распространенный в соцсетях видеоролик: история с нехваткой купюр в конверте произошла не в Самарканде

Правоохранительные органы города Самарканда внесли коррективы в дело, связанное с видеороликом, недавно распространенным в соцсетях. В ролике рассказывается, что ответственные лица передали малоимущим семьям не все положенные деньги, выделенные правительством в честь Курбан Хайита. В конверте вместо десяти купюр номиналом сто тысяч (1 000 000 сумов ) оказалось меньше.

Дело было рассмотрено сотрудниками Управления координации деятельности ОВД г. Самарканда. Уточняется, что гражданка Н.Т., 1988 года рождения, увидев видео в одном из телеграмм-каналов, переслала его своим друзьям в контакте. Таким образом, ролик моментально распространился в сети Интернет.

Во время допроса в следственном отделе уроженка Самарканда признается, что ее семья состоит в списке малоимущих. За прошедший период карантина ей несколько раз оказывалась социальная поддержка со стороны махалли. О том, что события в видеоролике разворачиваются не в Самарканде, она не знала.

В рамках общенародного движения «Доброта и поддержка» малообеспеченным семьям из Самаркандской области финансовая помощь в один миллион сумов была оказана в полном размере, утверждают в госорганах.