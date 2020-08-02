» » » Внесена ясность в распространенный в соцсетях видеоролик: история с нехваткой купюр в конверте произошла не в Самарканде
﻿
  • 2 август 2020 15:17
  • 235

Внесена ясность в распространенный в соцсетях видеоролик: история с нехваткой купюр в конверте произошла не в Самарканде

Правоохранительные органы города Самарканда внесли коррективы в дело, связанное с видеороликом, недавно распространенным в соцсетях. В ролике рассказывается, что ответственные лица  передали малоимущим семьям  не все положенные деньги, выделенные правительством в честь Курбан Хайита. В конверте вместо десяти купюр номиналом  сто тысяч (1 000 000 сумов ) оказалось меньше.

 

Внесена ясность в распространенный в соцсетях видеоролик: история с нехваткой купюр в конверте произошла не в Самарканде

 

Дело было рассмотрено сотрудниками Управления координации деятельности ОВД г. Самарканда. Уточняется, что гражданка Н.Т., 1988 года рождения, увидев видео в одном из телеграмм-каналов, переслала его своим друзьям в контакте. Таким образом, ролик моментально распространился в сети Интернет.

 

Во время допроса в следственном отделе уроженка Самарканда признается, что ее семья состоит в списке малоимущих. За прошедший период  карантина ей несколько раз оказывалась социальная поддержка со стороны махалли. О том, что события в видеоролике разворачиваются не в Самарканде, она не знала.

 

В рамках общенародного движения «Доброта  и поддержка» малообеспеченным  семьям из Самаркандской области финансовая помощь в один миллион сумов была  оказана в полном размере, утверждают в госорганах.


Похожие статьи:
﻿
Для малообеспеченных семей Самаркандской области выделено 10 миллиардов сумов

Для малообеспеченных семей Самаркандской области выделено 10 миллиардов сумов

Новости Самарканда
﻿
Самаркандский фонд «Доброта и поддержка» получил помощь из Кореи

Самаркандский фонд «Доброта и поддержка» получил помощь из Кореи

Новости Самарканда
﻿
Самаркандским детям ,родители которых находятся в иракских тюрьмах, оказана помощь

Самаркандским детям ,родители которых находятся в иракских тюрьмах, оказана помощь

Новости Самарканда
﻿
Хорошие новости из Центра координации спонсорской деятельности

Хорошие новости из Центра координации спонсорской деятельности

Новости Самарканда
﻿
Малообеспеченным семьям передана бытовая техника (видео)

Малообеспеченным семьям передана бытовая техника (видео)

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика