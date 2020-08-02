Тактика ведения успешного противодействия

Борьба с распространением коронавируса идет по всем фронтам. В городе Каттакургане Самаркандской области так же, как и везде, действуют строгие правила , необходимые для защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим, обеспечения населения продовольствием и другими предметами первой необходимости во время пандемии. О работе по социально-экономическому развитию города, накопившихся проблемах и их решении с акцентом на условия карантина рассказывает исполняющий обязанности хокима г. Каттакургана, сенатор Гавхар Алимова:

-Население Каттакургана составляет около 89 000 человек. В 36 махаллинских сходах граждан проживают более 23 000 семей, в регионе расположено свыше 20 000 домов. Для поддержки населения в период карантина, оказания финансовой помощи нуждающимся семьям был составлен список малоимущих в городе в разрезе секторов. Согласно анализу, в кризисной ситуации находятся 1 053 семьи, а это 4 879 человек.

Помощь, предоставленная городской администрацией и руководителями секторов, трудоустройство малоимущих семей на постоянную и сезонную работу позволили вывести 133 семью из списка бедности. В настоящее время в нем остается 920, 510 семей нуждаются в социальной защите.

Число людей, потерявших источник дохода в результате пандемии, составляет 203, говорит сенатор. Чтобы оказать финансовую поддержку семьям, оказавшимся в трудной ситуации в период карантина, к общенародному движению «Доброта и поддержка» присоединились 289 предприятий, включая многопрофильные и экономически сильные промышленные, торговые и строительные предприятия.

Была определена необходимая сумма для удовлетворения в течение трех месяцев основных потребностей каждой семьи, нуждающейся в социальной защите, включая питание, лекарства, медицинское обслуживание и другие обязательные платежи. Со стороны прикрепленных к семьям предпринимателей за первый квартал карантина на их нужды было выделено 3,3 миллиарда сумов. Только в первом секторе зарегистрировано 304 нуждающиеся семьи, для них спонсорская помощь составит 912,6 миллиона сумов.

По данным администрации города Каттакургана, в рамках общенародного движения «Доброта и поддержка» 1053 семьи получили 13 видов продовольственных товаров на сумму 429,6 миллиона сумов, 38 - 79,6 миллиона наличными, 28 переданы медикаменты на 6,5 миллиона сумов. З0 семей изъявили желание заняться разведением крупного рогатого скота. Для этих целей было выделено 62,2 миллиона сумов.

Вопрос ставится о здоровье каждого гражданина. Еще 17 марта этого года издан указ «О профилактике гриппа и острых респираторных инфекций и предотвращении проникновения и распространения новых видов коронавирусной инфекции». Отталкиваясь от этого документа, анализируется работа специальной комиссии и штаб-квартиры городского медицинского объединения. Гавхар Алимова утверждает, первоочередная защита-замедлить распространение инфекции, не допустить резкого роста числа заболевших. С этой целью сегодня в общественных местах, микрорайонах и жилых домах регулярно проводится дезинфекция. Все предприятия и организации предупреждены о проведении систематических медицинских осмотров своих сотрудников на еженедельной основе.

-Наши врачи, несмотря на сложную обстановку, добросовестно и самоотверженно выполняют свои обязанности, демонстрируя истинное мужество и профессионализм,- говорит собеседница. –В Каттакургане создана рабочая группа, состоящая из депутатов городского Совета, руководителей секторов и городских активистов. В ее обязанности входит контроль недопущения необоснованного роста цен на рынках, поддержание санитарно-гигиенического состояния в магазинах, аптеках, на предприятиях.

По словам сенатора, в первом полугодии начали деятельность 158 новых предприятий. Однако из 1275 существующих 203 во время пандемии приостановили свою деятельность. В соответствии с карантинными правилами возобновлена работа 183 производств, 20 -прекращена. Для восстановления прежнего функционирования 126 субъектам предпринимательства коммерческие банки предоставили кредиты на сумму 23,2 миллиарда сумов для пополнения оборотных средств. Продлены сроки уплаты налогов 11 предприятий на сумму 73,8 миллиона сумов.

К концу 2020 года планируется создать 349 новых предприятий, в том числе 178 в третьем квартале, восстановить деятельность 20 предприятий, приостановленных из-за пандемии. В ряды самостоятельно занятых должны влиться 720 граждан. Планируется принять меры по созданию 182 новых рабочих мест к концу года за счет организации 54 субъектов в сфере обслуживания. В 2020 году в рамках социальных программ, направленных на занятость и развитие семейного бизнеса, коммерческие банки предоставят кредиты на сумму 11, 702 миллиарда сумов для реализации 340 проектов, к декабрю будет выделено еще 13,4 миллиарда сумов.

На сегодняшний день в Каттакургане коронавирусная инфекция диагностирована всего у 11 человек, тогда, как по Самаркандской области число заболевших превысило 1000. Из общего количества больных в городе излечены полностью шестеро, пятеро пациентов проходят лечение на дому.

Как отметила сенатор Гавхар Алимова, в стране начиная с 10 июля усилен карантин . Несмотря на низкие показатели заболеваемости, в городе Каттакургане строго соблюдаются меры по профилактике заболевания и обеспечению карантинных ограничений.

На заседаниях городской чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией координируются усилия задействованных в противодействии Covid-19 служб. На улицах Бухарской, Самаркандской, А. Навои и внутренних дорогах установлены контрольно-пропускные посты, контролирующие передвижения транспортных средств и граждан, въезжающих в город из соседних районов. Бетонные ограждения установлены также на входах и выходах улиц Ярмухаммедова, Учработа, Мароканда и У. Барноева. Данные меры будут продлены до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

За предотвращение распространения коронавируса в городе Каттакургане отвечают городской отдел органов внутренних дел, городской центр санитарно-эпидемиологического благополучия, отделение махалли и поддержки семьи и другие госструктуры. Строгий контроль осуществляется за безусловным соблюдением установленных ограничений, а меры административной ответственности применяются к тем, кто их нарушает.

Для лечения больных коронавирусом в Каттакургане имеется около 1400 койко-мест. По поручению хокима области подключены силы медиков от Центрального военного округа. С марта в городе было проверено на коронавирус более 2800 человек, ежедневно тесты сдают 50-60 граждан. По словам сенатора, в 52 действующих в регионе аптеках имеется двухмесячный запас 49 видов лекарств, используемых для лечения пациентов с коронавирусом. Закуплено медикаментов на 135 миллионов сумов.

Подытожив беседу, Гавхар Алимова добавила, что Узбекистан преодолеет трудные минуты. Ответственность и единение, забота о здоровье – своём и окружающих, взаимная поддержка и доверие позволят нашей стране успешно справиться с текущей ситуацией.

Зарина Хакбердиева