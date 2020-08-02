» » » К 10:00 часам 2 августа в Узбекистане выявили 257 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего выявлено в Самаркандской области
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  • 2 август 2020 10:51
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К 10:00 часам 2 августа в Узбекистане выявили 257 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего выявлено в Самаркандской области

По состоянию на 10:00 часов 2 августа, количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 25 040 (+257), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

 

К 10:00 часам 2 августа в Узбекистане выявили 257 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего выявлено в Самаркандской области

 

 

Из новых 257 выявленных случаев заражения, зафиксированы:

103 – в Самаркандской области;

99 – в Ташкенте;

18 – в Сырдарьинской области;

14 – в Кашкадарьинской области;

9 – в Навоийской области;

5 – в Наманганской области;

5 – в Ферганской области;

4 – в Республике Каракалпакстан.

 

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 15 299 человек - 61%. Количество зараженных инфекцией в Самаркандской области достигло 1041.

 

В настоящее время 9 592 пациента в нашей стране проходят лечение, в соответствии со стандартами, установленными нашими врачами. 

 

Из них 592 пациента - в тяжелом состоянии.  Состояние 185 пациентов врачи оценивают как критическое.

 

В стране к этому часу 2 августа зафиксировано 149 летальных исхода от коронавируса. 

 

Только что Минздрав опубликовал сообщение о двух смертях столичных жителей: 46-летнего мужчины из Мирабадского района; 58-летнего мужчины из Шайхонтохурского района Ташкента.


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