К 10:00 часам 2 августа в Узбекистане выявили 257 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего выявлено в Самаркандской области

По состоянию на 10:00 часов 2 августа, количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 25 040 (+257), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Из новых 257 выявленных случаев заражения, зафиксированы:
103 – в Самаркандской области;
99 – в Ташкенте;
18 – в Сырдарьинской области;
14 – в Кашкадарьинской области;
9 – в Навоийской области;
5 – в Наманганской области;
5 – в Ферганской области;
4 – в Республике Каракалпакстан.
Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 15 299 человек - 61%. Количество зараженных инфекцией в Самаркандской области достигло 1041.
В настоящее время 9 592 пациента в нашей стране проходят лечение, в соответствии со стандартами, установленными нашими врачами.
Из них 592 пациента - в тяжелом состоянии. Состояние 185 пациентов врачи оценивают как критическое.
В стране к этому часу 2 августа зафиксировано 149 летальных исхода от коронавируса.
Только что Минздрав опубликовал сообщение о двух смертях столичных жителей: 46-летнего мужчины из Мирабадского района; 58-летнего мужчины из Шайхонтохурского района Ташкента.