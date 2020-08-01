От коронавируса скончался прокурор Тайлакского района

Прокурор Тайлакского района, советник юстиции Фарход Абдухаликов скончался от последствий коронавируса. Новость о его кончине размещена в телеграмм-канале Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
Руководство и сотрудники Генеральной прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью Абдухоликова Фархода Мусиновича, прокурора Тайлакского района Самаркандской области, говорится всообщении.
Следует отметить, по статистике Минздрава, число умерших пациентов с коронавирусом в Узбекистане достигло 145.