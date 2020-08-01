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  • 1 август 2020 18:36
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От коронавируса скончался прокурор Тайлакского района

Прокурор Тайлакского района, советник юстиции Фарход Абдухаликов скончался от последствий коронавируса. Новость о его кончине размещена в телеграмм-канале Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

 

От коронавируса скончался прокурор Тайлакского района

 

Руководство и сотрудники Генеральной прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью Абдухоликова Фархода Мусиновича, прокурора Тайлакского района Самаркандской области, говорится всообщении.

 

Следует отметить, по статистике Минздрава, число умерших пациентов с коронавирусом в Узбекистане достигло 145.


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