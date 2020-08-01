В Самарканде спасли 9-летнюю девочку, нога которой по колено застряла в железной решетке (Видео)

Днем 31 июля в службу спасения городского Управления МЧС поступило сообщение о том, что девочке, 2011 года рождения, срочно нужна помощь. 9-летний ребенок застрял в железной решетке, установленной над арыком по улице Озод Шарк в Самарканде.

По данным, спасательная команда прибыла на место происшествия незамедлительно. Сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть решетки, чтобы вытащить застрявшую в ней правую ногу девочки.

В ходе спасательной операции ребенок не пострадал. Девочка благополучно передана в руки родителям. Администрация управления во избежание чрызвычайных ситуаций просит граждан быть бдительными во время прогулок с детьми.

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