» » » В Самарканде спасли 9-летнюю девочку, нога которой по колено застряла в железной решетке (Видео)
﻿
  • 1 август 2020 11:49
  • 243

В Самарканде спасли 9-летнюю девочку, нога которой по колено застряла в железной решетке (Видео)

Днем 31 июля в службу спасения городского Управления МЧС поступило сообщение о том, что девочке, 2011 года рождения, срочно нужна помощь. 9-летний ребенок застрял в железной решетке, установленной  над  арыком  по улице Озод Шарк в Самарканде.

 

В Самарканде спасли 9-летнюю девочку, нога которой по колено застряла в железной решетке (Видео)

 

 

По данным, спасательная команда прибыла на место происшествия незамедлительно. Сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть решетки, чтобы вытащить застрявшую в ней правую ногу девочки.

 

В ходе спасательной операции ребенок не пострадал. Девочка благополучно передана в руки родителям. Администрация  управления во избежание чрызвычайных ситуаций просит граждан быть бдительными во время прогулок  с детьми.

 

Видео смотрите здесь.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде нашли тело утонувшего в канале ребенка

В Самарканде нашли тело утонувшего в канале ребенка

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Студенты СамИЭиС спасли тонущую в канале девочку

Студенты СамИЭиС спасли тонущую в канале девочку

Новости Самарканда
﻿
В Сартепо спасли двухлетнюю девочку, запертую в квартире

В Сартепо спасли двухлетнюю девочку, запертую в квартире

Новости Самарканда
﻿
МЧС области спасло жизни 24 человек во время затопления

МЧС области спасло жизни 24 человек во время затопления

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самаркандской области ребенку извлекли застрявшую в мясорубке руку

В Самаркандской области ребенку извлекли застрявшую в мясорубке руку

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика