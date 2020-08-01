Новость о кончине Муса Эрниязова затронула сердца не только жителей Каракалпакстана, но и Самарканда

31 июля в Нукусе в возрасте 72 лет от последствий коронавируса скончался председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Муса Тажетдинович Ерниязов, подтвердило УзА.





Ранее стало известно, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату вентиляции легких. О том, что он заболел коронавирусом стало известно 18 июля.

Новость о кончине Муса Эрниязова затронула сердца многих жителей как Каракалпакстана , так и Самарканда, от мало до велика. Муса Тажетдинович обладал большим опытом в вопросах руководства и управления, а также сферы строительства и коммуникаций. Всякий раз, когда он приезжал в Самарканд, председатель Жокаргы Кенеса давал смелые предложения. Он основывался на многолетний опыт, накопленный за эти годы, сообщает пресс-служба Самаркандского областного хокимията.

Муса Ерниязов родился 20 декабря 1947 года в Кегейлийском районе Каракалпакстана. Он окончил в 1971 Ташкентский институт ирригации и мелиорации по специальности инженер-электрик, в 1986 – Ташкентскую высшую партийную школу.

С 1998 по 2000 работал заместитель председателя Совета Министров Каракалпакстана, с 2000 по 2001 – хоким Чимбайского района, затем до мая 2002 заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана. В мае 2002 был избран председателем Жокаргы Кенгеса.

В 2019 году ему было присвоено звание «Герой Узбекистана».