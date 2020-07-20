Сверху шик, а внутри пшик

Вот уже десять лет как в аварийном состоянии находится здание, принадлежащее бывшему сельскому врачебному пункту «Кунгирот» Иштыханского района. Теперь это служебное жилье медицинского персонала. Стены этого строения, состоящего из семи комнат, осыпаются второй год, косметический ремонт здания не может скрыть его плачевного состояния.

- Мы ремонтируем это здание три раза в год, но всё бесполезно, так как оно, построенное в 1970 году, было обычным шипаном, - говорит главный врач Асомиддин Хамроев. – Позже в нём располагался детский сад, а в 1992 году строение стало сельским врачебным пунктом. После оптимизации СВП в 2017 году здание сохранилось за нами как жильё медиков. Медицинское обслуживание население получает в районной центральной многопрофильной поликлинике. Так, как до центральной поликлиники 15 километров пути, в этом служебном помещении оказывают первичную медико-санитарную помощь шесть патронажных медсестер. Одна комната выделена для постоянного проживания главного врача, другие - предназначены для медицинского обслуживания населения.

К сожалению, не только здание, но и оборудование в этом учреждении далеко от современных требований. Даже бесконтактного термометра не оказалось у медсестры, дежурившей у входа.

- Действительно, служебное помещение, предназначенное для оказания первичной медико-санитарной помощи населению 10 кишлаков, находится в плачевном состоянии, - говорит заместитель главного врача центральной районной больницы Баходир Норжигитов. – Мы поставили в известность соответствующие организации. Не так давно этот вопрос был поднят и перед рабочей группой Сената Олий Мажлиса. Разработаны проекты по строительству нового здания. Надеемся на скорейшее начало работ …

После посещения рабочей группы специалистами был проведён технический осмотр здания. По его результатам областным управлением здравоохранения разработан план-смета на 750 млн. сумов по строительству пункта прививок на месте этого здания. Согласно решению областного Кенгаша народных депутатов от 22 мая 2020 года, утверждена «дорожная карта», по которой до 1 сентября текущего года должна быть завершена реконструкция этого здания за счёт средств местного бюджета Иштыханского района. Однако до сегодняшнего дня здесь никакие ремонтные работы не начаты.