Помощь жителям Пастдаргомского района во время пандемии

Больше пяти тысяч людей из малообеспеченных семей, выявленных рабочей группой хокимията Пастдаргомского района Самаркандской области в ходе подворового обхода, получат социальную поддержку в рамках действующей в регионе кампании «Обод хонадон», «Обод куча» и «Обод махалла». Не отчаяться, пережить непростые времена и не дать ситуации в семье усугубиться, поможет вовремя оказанная поддержка.

Сотрудники районной администрации, спонсоры, волонтеры, а также активисты махаллинских сходов граждан изучают условия проживания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации не только из-за кризиса и пандемии, но и в результате сложившихся обстоятельств.

Семья Турниязовых в числе двадцати семей махалли «Камолот» района, которые считаются малоимущими с низким доходом. У безработной Фирузы два несовершеннолетних сына. С супругом отношения сложились не лучшим образом, женщина, несмотря на последующие обязательства перед детьми, мужественно решилась на развод. На его финансовую поддержку рассчитывать не приходится, материальную помощь в четыреста с лишним тысяч хозяйка умело распределяет на необходимые нужды. Занимаясь поденной работой, будь то сбор урожая на поле, уборка на дому или в местах общепита, 38-летняя мать на протяжении двенадцати лет воспитывает детей одна. На накопленные за все эти годы деньги она смогла построить дом с несколькими комнатами. На кровлю средств не хватило, пришлось обратиться за помощью в махаллю. Женщине за счет спонсорства предоставили 100 листов шифера.

При посещении дома следующего адресата Шавката Ашурова было решено помочь с выделением субсидии для создания теплицы на его приусадебном участке. Рабочую группу встретил старший сын семейства, поскольку отец занят сельскохозяйственной работой, а мать трудится на огороде. Побывав на месте и ознакомившись с плачевными условиями их проживания стало ясно одно- семья на самом деле нищая и находится в бедственном положении. В двух комнатах, где они проживают, нет ни потолка, ни пола. Пропитавший черный дым от чугунной печи словно застыл на стенах. О мебели и домашней утвари нет речи вообще, кроме как простого телевизора на старой, дряхлой тумбе. Казалось бы, для такой семьи главное прожить день, а дальше будь, что будет. Однако унынию, одному из доминирующих признаков бедности, в семье Ашуровых из Пастдаргомского района не место. Глава семейства, где трое детей, смело, строит планы на будущее и старается улучшить условия проживания. Несколько месяцев назад пришлось продать скот. За вырученные деньги, а также накопленные средства за сезонную работу на поле заложили фундамент нового дома. Достроить помогли неравнодушные махаллинцы. Путем хашара возвели стены из глинобита- пахсы.

Во время беседы с 18-летним Шохрухом он рассказал, что его детство прошло в тяжелой среде, с ранних лет приходилось работать вместе с отцом, поскольку он был самым старшим ребенком в семье. Члены рабочей группы посоветовали юноше сдать документы в вуз, однако, молодой парень при всем желании иметь высшее образование сомневается в своих знаниях, а на платное обучение нет возможности. Первенец семьи Ашуровых планирует открыть собственное дело, помочь родителям и обучить родных братьев. Представители районного хокимията и махалли «Камалот» заявили, что помогут Шохруху получить субсидию на строительство теплицы.

Данные работы ведутся в целях обеспечения безоговорочной реализации видеоконференции, состоявшейся в июне 2020 года под руководством Министра махалли и поддержки семьи Р.Маматова, а также протокола заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 июня 2020 года. Под девизом «Я внесу вклад в процветание страны» организованы встречи с жителями десяти многоэтажных домов и более 15 тысяч дворов. В рамках адресной социальной защиты уязвимых слоев и групп населения отремонтированы дома 556 бедных семей, заасфальтированы внутренние дороги 17 МСГ протяженностью 6,2 км, на трех улицах установлены 88 ночных фонарей, благоустроены территории кладбищ и детских спортивных площадок. Помощь нуждающимся людям в Пастдаргомском районе продолжается.

Зарина Хакбердиева