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  • 20 июль 2020 14:32
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СамМИ запустил Сall-центр - медицинский консультационный центр

В оперативном штабе по координации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Самаркандском медицинском институте создан Сall-центр» - медицинский консультационный центр с единым номером 1105

 

СамМИ запустил Сall-центр - медицинский консультационный центр

 

Медицинский консультационный центр работает круглосуточно. Сall-центр призван оказывать оперативную и точную поддержку медицинской информацией, усилить социальную и медицинскую защиту населения региона, предоставить необходимые консультации и информацию в случае появления симптомов COVID-19.

 

В центре работают профессора и преподаватели института, квалифицированные врачи и психологи лечебно-профилактических учреждений Самарканда.


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