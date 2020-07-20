Как женщина-стоматолог стала автором инновационного проекта?

Выращивание самого быстрорастущего дерева-павлонии- на территории Узбекистана является недавним открытием. Однако его уже активно выращивают и используют в бизнесе в странах Европы и Восточной Азии. В нашу страну это дерево приехало из страны восходящего солнца-Китая. Заимствованным международным опытом теперь могут похвастаться и в Булунгурском районе Самаркандской области.





Об уникальности дерева преподаватель Самаркандского медицинского института и стоматолог по профессии Сожида Джаббарова впервые прочитала в глобальной сети Интернет. Собрав интересную информацию о самом быстрорастущем дереве на планете, от 5 до 7 метров в год, она решает начать бизнес. Таким образом, женщина-стоматолог стала автором инновационного проекта по созданию плантаций павлонии у себя в районе.

-Это очень красивое и полезное для экологии растение, -говорит бизнес-леди Сожида Джаббарова. -За счет большой площади листьев крона взрослой павлонии производит в 10 раз больше кислорода, чем крона обычного лиственного дерева. Это растение поглощает в среднем 22 кг углекислого газа и выделяет шесть килограмм кислорода в год, при этом очищая тысячи кубических метров воздуха. Его уникальность заключается в том, что оно быстро растет. За пять лет от одного дерева можно получить пять кубометров древесины.

Бизнес-идея предпринимательницы была поддержана Самаркандской областной администрацией, которая выделила 42 гектара неиспользуемых земель. В результате реализации ее проекта занятостью обеспечены 12 семей. Сожида признается, что на выращивании павлонии можно неплохо заработать, улучшить финансовое положение семьи, в последующем экономики страны. Так, например, дерево является очень легким пиломатериалом, что ценно в мебельной промышленности и строительстве. Древесину можно использовать в качестве стройматериала для изготовления различной мебели. Сельские жители, где отсутствует природный газ, могут использовать как сырье для производства дров для обогрева домов или теплиц.

По словам Сожиды Джаббаровой, в деревнях и селах многие готовят на костре и топят печи. Среди районных жителей есть те, кто у себя во дворе выращивает павлонию в малом количестве. Это позволит семье не тратить деньги на топливо для обогрева своего жилья и подсобного хозяйства.Павлония считается также медоносным деревом. Мед, полученный из цветков, считается легким, прозрачным и полезным. За 45 пять дней из одного гектара земли можно получить от пятисот килограмм до двух тонн меда.

- Мед из дерева павлонии эквивалентен меду из дерева акации во всем мире. В Японии, например, 1 кг меда стоит 20 долларов. Кроме как деликатес, мёд павлонии используют в качестве лекарства, он особенно полезен при заболеваниях верхних дыхательных путей, легких и пищеварительного тракта.

В этом году Сожида Джаббарова стала победителем III Республиканского конкурса «100 лучших инновационных проектов женщин Узбекистана». В настоящее время предприниматель хочет расширить плантацию в Самаркандской области с 42 Га до 100 Га. Она намерена расширить ряды павлонии в Муйнакском районе Каракалпакстана и внести свой вклад в улучшение экологии нашей страны.

Зарина Хакбердиева