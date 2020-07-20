27 самаркандских машин скорой помощи доставлены в Ташкент

Машины скорой помощи, изготовленные на заводе «СамАвто» в Самарканде, были доставлены в Ташкент. Это первая партия современных машин скорой помощи, произведенная на Самаркандском заводе.

27 машин скорой помощи, изготовленных в Самарканде, были доставлены в Ташкент. Первая партия машин скорой помощи «ISUZU D-Max», начавшая производство в мае этого года, была отправлена ​​в Ташкент.

«SamAuto» также начал производство машин скорой помощи других типов в октябре прошлого года и производство машин скорой помощи «D-Max» по мере необходимости во время пандемии.

Специалисты «SamAuto» сообщили Kun.uz, ​​что компания начнет экспорт машин скорой помощи «ISUZU D-Max» только после того, как будет удовлетворена потребность в машинах скорой помощи на внутреннем рынке.