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  • 20 июль 2020 7:06
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27 самаркандских машин скорой помощи доставлены в Ташкент

Машины скорой помощи, изготовленные на заводе «СамАвто» в Самарканде, были доставлены в Ташкент. Это первая партия современных машин скорой помощи, произведенная на Самаркандском заводе.

 

27 самаркандских машин скорой помощи доставлены в Ташкент

 

27 машин скорой помощи, изготовленных в Самарканде, были доставлены в Ташкент. Первая партия машин скорой помощи «ISUZU D-Max», начавшая производство в мае этого года, была отправлена ​​в Ташкент.

 

27 самаркандских машин скорой помощи доставлены в Ташкент

 

«SamAuto» также начал производство машин скорой помощи других типов в октябре прошлого года и производство машин скорой помощи «D-Max» по мере необходимости во время пандемии.

 

27 самаркандских машин скорой помощи доставлены в Ташкент

 

Специалисты «SamAuto»  сообщили Kun.uz, ​​что компания начнет экспорт машин скорой помощи «ISUZU D-Max»  только после того, как будет удовлетворена потребность в машинах скорой помощи на внутреннем рынке.


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