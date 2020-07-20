20 июля в некоторых районах и махаллях Самарканда возможно отключение электроэнергии.

АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» сообщает, что 20 июля 2020 года с 10:00 до 18:00 возможны временные отключения электрической энергии из-за ремонтных работ на электропроводах Т-1 подстанции «Шаркийдан».

Отключения возможны в следующих махаллях:

"Расадхона", "Галаосиё", "Қир", "Оби Раҳмат", "Боғимайдон", "Хўжа Дониёр", "Боғибаланд", "Ғ. Жамшед", "Мотрид", "Хўжа", "Чилстун", "Х.Гунжойиш", "Хумо", "Афросиёб", "И.Восе", "Геологлар", "Шарқ", "Х.Зулмурод", "Д.Занжир", "Ҳалқабод", "Фидоийлар", "Огаҳий", "Ёминий", "Оқсарой", "Қўрғонча", "Юксалиш", "Муборак", "Хайробод", "Хумо", "Ҳилол", "Ҳалқабод", "Галаосиё".

Также возможны перебои с электроэнергией в районе Аэропорта, музея "Афросиаб", Сиабского рынка и академических лицеев.

АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» приносит свои извинения за временное отключение электроэнергии.