Новое назначение в Самаркандской областной налоговой инспекции

Аловитдин Инагамов назначен руководителем Самаркандской областной государственной налоговой службы.

Инагамов Аловитдин Хуснитдинович родился в 1980 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский налоговый колледж в 2002 году и Ташкентский финансовый институт в 2009 году.

A. Инагамов ранее работал первым заместителем начальника Ташкентского областного государственного налогового управления.

Аловитдин Инагамов начал свою карьеру в налоговых органах в 2002 году. Работал бухгалтером 1-го уровня отдела бухгалтерского учета и снабжения Юнусабадского района г.Ташкента. С 2002 по 2019 годы занимал различные должности в ряде районных ГНИ г. Ташкента и Государственной налоговой администрации г.Ташкента.