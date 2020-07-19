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  • 19 июль 2020 14:34
  • 70

Новое назначение в Самаркандской областной налоговой инспекции

Аловитдин Инагамов назначен руководителем Самаркандской областной государственной налоговой службы.

 

Новое назначение в Самаркандской областной налоговой инспекции

 

Инагамов Аловитдин Хуснитдинович родился в 1980 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский налоговый колледж в 2002 году и Ташкентский финансовый институт в 2009 году.

 

A. Инагамов ранее работал первым заместителем начальника Ташкентского областного государственного налогового управления.

 

Аловитдин Инагамов начал свою карьеру в налоговых органах в 2002 году. Работал  бухгалтером 1-го уровня отдела бухгалтерского учета и снабжения Юнусабадского района г.Ташкента. С 2002 по 2019 годы занимал различные должности в ряде районных ГНИ г. Ташкента и Государственной налоговой администрации г.Ташкента.


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