Стало известно о смерти 32-летнего сотрудника Минкультуры от коронавируса

Сегодня пресс-служба Министерства культуры сообщила о смерти одного из своих молодых сотрудников.
Скончался Ирисов Акмаль Бахтиерович, 1988 года рождения, родом из Пайарыкского района Самаркандской области.
До настоящего времени он работал главным специалистом Департамента экономического анализа, финансов и учета Министерства культуры.
Врачи поставили ему диагноз: острая дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония, COVID-19.
Министерство культуры выразило глубокие соболезнования его семье и близким. Минздрав пока не опубликовал официальное сообщение об этом.