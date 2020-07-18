Стало известно о смерти 32-летнего сотрудника Минкультуры от коронавируса

Сегодня пресс-служба Министерства культуры сообщила о смерти одного из своих молодых сотрудников.

Скончался Ирисов Акмаль Бахтиерович, 1988 года рождения, родом из Пайарыкского района Самаркандской области.

До настоящего времени он работал главным специалистом Департамента экономического анализа, финансов и учета Министерства культуры.

Врачи поставили ему диагноз: острая дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония, COVID-19.

Министерство культуры выразило глубокие соболезнования его семье и близким. Минздрав пока не опубликовал официальное сообщение об этом.