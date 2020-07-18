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  • 18 июль 2020 16:49
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Стало известно о смерти 32-летнего сотрудника Минкультуры от коронавируса

Сегодня пресс-служба Министерства культуры сообщила о смерти одного из своих молодых сотрудников.

 

Стало известно о смерти 32-летнего сотрудника Минкультуры от коронавируса

 

 

Скончался Ирисов Акмаль Бахтиерович, 1988 года рождения, родом из Пайарыкского района Самаркандской области.

 

До настоящего времени он работал главным специалистом Департамента экономического анализа, финансов и учета Министерства культуры.

 

Врачи поставили ему диагноз: острая дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония, COVID-19.

 

Министерство культуры выразило глубокие соболезнования его семье и близким. Минздрав пока не опубликовал официальное сообщение об этом. 


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