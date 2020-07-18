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  • 18 июль 2020 15:21
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Комментарий к ложному пророчеству, распространенному в социальных сетях Самарканда

Сотрудники Управления координации деятельности УВД Самаркандской области расследовали ситуацию вокруг мужчины, якобы посланника  Всевышнего, который опубликовал в социальных сетях  видеоролик, где говорится, что он послан самим Богом и спасение человечества от коронавирусной инфекции только в его руках. В ролике он заявил, что для этого он непременно должен оправиться на Родину инфекции - в Китай.
 

Комментарий к ложному пророчеству, распространенному в социальных сетях Самарканда

 

По данным информационной службы  УВД Самаркандской области, гражданин на снимке - Х.У., родился в 1962 году в Самаркандском  районе. В данное время он живет в одной из махаллей  г.Самарканда. «Посланник Бога» , как он себя называет, был участником гражданской войны в Афганистане в 1980-1982 годах, получил сотрясение мозга  во время военной службы.

В настоящее время специалистами Самаркандского областного психиатрического диспансера принимаются меры по обследованию состояния психологического здоровья  Х.У.

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