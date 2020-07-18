Телефоны спонсорских и волонтерских центров Самаркандской области для оказания помощи населению

С целью обеспечить социальную защиту малообеспеченным семьям и предоставить необходимые продукты питания людям, оставшимся без работы и лишившимся источника дохода из-за пандемии, по всей стране создан короткий номер 1197.

Кроме того, граждане, проживающие в области и нуждающиеся в социальной помощи в условиях карантина, могут обратиться по следующим телефонным номерам:

☎️(95) 410-36-03,

☎️(66) 234-99-12,

☎️(93) 830-15-15 ,

☎️(97) 394-19-91

Телефоны спонсорских и волонтерских центров Самаркандской области доступны каждый день с 9:00 до 17:00.