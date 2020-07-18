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  • 18 июль 2020 14:38
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Телефоны спонсорских и волонтерских центров Самаркандской области для оказания помощи населению

С целью  обеспечить социальную защиту малообеспеченным семьям  и предоставить необходимые продукты питания людям, оставшимся  без работы и лишившимся источника дохода из-за пандемии, по всей стране создан короткий номер  1197.  

 

Телефоны спонсорских и волонтерских центров Самаркандской области для оказания помощи населению

 

Кроме того, граждане, проживающие в области и нуждающиеся в социальной помощи в условиях карантина, могут обратиться по следующим телефонным номерам:

 

️(95) 410-36-03,

️(66) 234-99-12,

️(93) 830-15-15 ,

️(97) 394-19-91

 

Телефоны спонсорских и волонтерских центров  Самаркандской области доступны каждый день с 9:00 до 17:00.


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