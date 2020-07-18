» » » жительница Самарканда обратилась к хокиму области с просьбой спасти ее сына
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  • 18 июль 2020 12:32
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жительница Самарканда обратилась к хокиму области с просьбой спасти ее сына

В социальных сетях было распространено видеообращение жительницы города Самарканда  к хокиму  области Э. Турдимову, которая пожаловалась на то, что у ее сына  в течении нескольких дней  наблюдается высокая температура тела и затрудненное дыхание. В своем обращении женщина выражает  недовольство в отношении медработников скорой помощи, не  оказавших необходимую  медицинскую помощь по прибытию на вызов.  

 

жительница Самарканда обратилась к хокиму области с просьбой спасти ее сына

 

 

По данным Самаркандского областного  управления  здравоохранения, заявительница проживает  в Самарканде. На сегодняшний день ее сын А. Мусинов доставлен в областную инфекционную  больницу и  проходит лечение.

 

-С 10 июля температура тела пациента достигала  до 38-40,  он   лечился  в домашних условиях, - сказал Ахмаджон Бободжонов, начальник  Самаркандского  городского медицинского  объединения. – Процесс самолечения  контролировался  заведующим отделением семейной поликлиники. 13 июля пациент был осмотрен группой врачей, сформированных в поликлинике.  В тот же день ему было назначено  стационарное лечение. На данный момент общее состояние больного  удовлетворительное.

 

А. Бободжонов также предоставил  аудиозапись, присланную ему матерью пациента.  «Прежде всего, я мать.  Когда я увидела, что мой сын почти не дышит, от безвыходности не знала что делать. Два раза вызывала бригаду скорой помощи, но они ничего не предприняли, услышав, что мы до их приезда сделали укол анальгина с димедролом . После того, как состояние сына ухудшалось, я была вынуждена обратиться к хокиму»,- говорится в аудиозаписи.


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