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  • 18 июль 2020 10:14
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Деревья – долгожители получают «паспорта»

Почти 250 деревьев, чей возраст составляет 100 и более лет в Самаркандской области  в этом году взяты под охранугосударства.

 

Деревья – долгожители получают «паспорта»

 

 - Специалистами нашей организации с начала текущего года была осуществлена перепись более одного миллиона 57 тысяч  раритетных деревьев и кустарников, - говорит руководитель пресс-службы Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды Шерали Искандаров. –  В 2020 году на территории региона зафиксированы 3 сосны, 29 тутовников,  3 карагача,  9 орешен, 153 чинары и даже один баобаб, чей возраст составляет 100 и более лет. Всего таких долгожителей в области в текущем году установлено 246. Все эти сведения вносятся в единую электронную базу.  Работа в этом направлении продолжается.

 

В настоящее время по рекомендации экологов   деревьям – долгожителям, зарегистрированным в Ургутском, Кошрабадском, Пастдаргомском, Булунгурском районах официально   присвоен  статус «Государственный памятник природы».


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