Деревья – долгожители получают «паспорта»

Почти 250 деревьев, чей возраст составляет 100
и более лет в Самаркандской области в этом году взяты под охранугосударства.
- Специалистами нашей
организации с начала текущего года была осуществлена перепись более одного
миллиона 57 тысяч раритетных деревьев и кустарников, - говорит
руководитель пресс-службы Самаркандского областного управления по экологии и
охране окружающей среды Шерали Искандаров. – В 2020 году на территории
региона зафиксированы 3 сосны, 29 тутовников, 3
карагача, 9 орешен, 153 чинары и даже один баобаб, чей возраст
составляет 100 и более лет. Всего таких долгожителей в области в текущем году
установлено 246. Все эти сведения вносятся в единую электронную базу.
Работа в этом направлении продолжается.
В настоящее время по
рекомендации экологов деревьям – долгожителям,
зарегистрированным в Ургутском, Кошрабадском, Пастдаргомском, Булунгурском
районах официально присвоен статус «Государственный
памятник природы».