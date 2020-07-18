Деревья – долгожители получают «паспорта»

Почти 250 деревьев, чей возраст составляет 100 и более лет в Самаркандской области в этом году взяты под охранугосударства.

- Специалистами нашей организации с начала текущего года была осуществлена перепись более одного миллиона 57 тысяч раритетных деревьев и кустарников, - говорит руководитель пресс-службы Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды Шерали Искандаров. – В 2020 году на территории региона зафиксированы 3 сосны, 29 тутовников, 3 карагача, 9 орешен, 153 чинары и даже один баобаб, чей возраст составляет 100 и более лет. Всего таких долгожителей в области в текущем году установлено 246. Все эти сведения вносятся в единую электронную базу. Работа в этом направлении продолжается.

В настоящее время по рекомендации экологов деревьям – долгожителям, зарегистрированным в Ургутском, Кошрабадском, Пастдаргомском, Булунгурском районах официально присвоен статус «Государственный памятник природы».