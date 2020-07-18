В Самарканде в период с 19 по 21 июля отключат холодную воду

Отключение воды связано с ремонтно-реконструкционными работами на водоводах и водопроводных сетях, проходящих через улицы Усто Умара Джуракулова, Афросиёб, Ибн Сино и Дагбитская, а также с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

О том, что подача питьевой воды будет прекращена два дня- с 19 июля 23:00 по 21 июля 23:00-предупредило предприятие «Самарканд сув таъминоти» .

Полное отсутствие водоснабжения ожидается на территориях Сиабского и Багишамальского районов, частично в Темирюльском и Самаркандском районах, а также в массивах Согдиана и микрорайона «А» и «Б» .