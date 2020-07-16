Как работает Народная приемная области в условиях пандемии?

Заботы людей в связи с карантином увеличились в разы. Об этом свидетельствуют конкретные цифры. За первые шесть месяцев этого года в Народную приемную Самаркандской области поступило 6447 заявлений от юридических и физических лиц. Большинство из них решено положительно.

Госструктура в период карантина не перестает работать и решать проблемы людей, предоставляя положительные решения на беспокоящие вопросы населения. Сегодня заявители не имеют возможности напрямую обратиться к нужным специалистам как раньше, в виде стандартного диалога. Заявки с описанием той или иной проблемы ежедневно вынимаются из специальных ящиков, установленных для этой цели.

Например, обращение Ойсары Джумаевой, жительницы махалли «Зармитан» в Кошрабатском районе связано с нехваткой классных комнат в сельской школе и необходимости дополнительного здания для школы. На основании заявления женщины в государственную программу было включено строительство дополнительного помещения для школы, а в мае 2020 года для учебного заведения было построено новое современное здание на 140 мест.

Кроме того, воплотились в жизнь многолетние чаяния жительницы махалли «Джавшар-ота» Пайарыкского района Иззатой Санаевой. Долгое время женщина с детьми проживала на съемной квартире по причине трудного семейного положения. Матери-одиночке и инвалиду II группы было предоставлено жилье на основе льготного ипотечного кредита в соответствии с требованиями решения Кабинета Министров от 25 марта 2020 года.

-В 2019 году за отчетный период времени количество поступивших обращений со стороны жителей было почти в два раза больше, чем в нынешнем году, т.е. на 45% -говорит специалист Народной приемной региона Тимур Муртазаев. –Разница в цифрах объясняется тем, что в связи с карантином отменены все массовые приемы на местах руководителей секторов и госучреждений, организация мероприятий и открытые диалоги с молодежью. В последние месяцы к нам очень много пишут по поводу оказания материальной помощи, в частности, продуктов питания. По мере возможности мы стараемся рассмотреть каждое обращение, решить его положительно при помощи соответствующих структур.

По результатам мониторинга поступивших обращений за первый квартал, наибольшее количество заявок связано с получением финансовой помощи (803), вопросами газо-, водо- и электроснабжения (672), изъятием алиментов (435) и отсутствием жилья (407).

Городские и районные Народные приемные сотрудничают с разными организациями по вопросу трудоустройства молодежи. В результате усилий по обеспечению занятости и увеличению их реальных доходов за последние 6 месяцев в различные сферы трудоустроено 15 тысяч 859 молодых людей. В рамках проекта «Ҳар бир ёшга бир гектар» (Каждому по одному гектару) было выделено 942,2 гектара земли для 1460 молодых людей.

Зарина Хакбердиева