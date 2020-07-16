В Самарканде задержаны ряд преподавателей и медиков, которые вымогали деньги за поступление в вузы

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала преподавателей сразу нескольких вузов. Они вымогали деньги за поступление у абитуриентов, сообщает Podrobno.uz.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением СГБ по Самаркандской области совместно с областным УВД, доцент Самаркандского института экономики и сервиса вместе со своим пособником, выполнявшим роль посредника, были задержаны при получении 10 тысяч долларов за зачисление местного жителя на учебу в данный ВУЗ.

"Следует отметить, что в 2018 году доцент был уволен руководством института за допущенные в деятельности серьезные нарушения. Однако, он обратился в судебные органы, утверждая, что уволен несправедливо. В результате чего 2 июля текущего года был вновь принят на работу. И уже спустя несколько дней совершил незаконный поступок", – сообщили в пресс-службе СГБ.

Кроме того, врач центральной многопрофильной поликлиники Ургутского района Самаркандской области был задержан с поличным в момент получения 18 тысяч долларов за зачисление 3 граждан на учебу в Самаркандский государственный медицинский институт через своих высокопоставленных знакомых в данном вузе.

В рамках продолжения оперативного мероприятия задержан и его пособник – врач Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в рамках следственных действий принимаются необходимые меры по выявлению других лиц, причастных к этим делам.