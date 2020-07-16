В Самарканде за 3 месяца было выделено около 3 трлн. сумов кредитов

За первые шесть месяцев этого года коммерческими банками области выдано кредитов на 2 трлн 989 млрд 565 млн сумов. Это на 358 млрд. 748 млн. сумов или 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выделенные кредиты составили 1 трлн 16 млрд 233 млн сумов для физических лиц и 1 трлн 973 млрд 333 млн сумов для юридических лиц, сообщили в пресс-службе областного хокимията.

В частности, 1 трлн 449,5 млрд сумов было выделено на 386 проектов, включенных в программу социально-экономического развития региона. На 123 проекта, которые планируется запустить в первой половине 2020 года, будет выделено 224,9 млрд. сумов.

Кроме того, в рамках программ по развитию семейного бизнеса и занятости, 8 086 проектам было выделено льготных кредитов на сумму 249 млрд 416 млн сумов. Кроме того, 911 малообеспеченных семей получили льготные кредиты на сумму 9 миллиардов 346 миллионов сумов.





В результате принятых мер по финансовой поддержке предпринимательства в регионе было создано 5148 новых рабочих мест благодаря выделенным кредитам.