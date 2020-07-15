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  • 15 июль 2020 15:17
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В Самарканде мужчина убил жену брата

В здании Иштыханского районного суда по уголовным делам состоялся суд над 25-летним Рамазаном Мурадовым. За убийство жены брата он приговорен к 16 годам тюремного заключения. О подробностях жестокого избиения со смертельным  исходом  сообщается в информационной передаче «Замон» телеканала Sevimli.

 

 

В Самарканде мужчина убил жену брата


 

Когда молодой человек находился в Российской Федерации на заработках, покойная Умида Фазылова через мессенджер Telegram оправила ему запись разговора с участием его жены с чужим мужчиной. После получения сообщения гражданин Мурадов решил отправиться домой на Родину и во всем разобраться лично. По версии следствия, голос мужчины на записи оказался сфабрикованным. Умида смонтировала голоса таким образом, что двое молодых людей выглядели как любовная пара.

 

Деверь не мог смириться с ситуацией, связанной с ложным обвинением в адрес своей супруги. В тот же день он направился в родительский дом Умиды Фазыловой, где она в последнее время жила. На глазах Башорат Фазыловой, матери девушки, он жестоко избил ее, а затем несколько раз ударил ножом. Женщина скончалась на месте.

 

Прибывшие на место убийства правоохранительные органы  нашли достаточно доказательств, которые указывали на то, что женщину зарезал именно ее родственник. Это подтвердил и сам подсудимый. 

 

Суд признал Рамазана Мурадова виновным в совершении преступления в соответствии со статьей 97 УК РУз (Умышленное убийство). Ему   назначили уголовное наказание за убийство в виде 16 лет лишения свободы.

 

Видео вы можете посмотреть на телеграмм-канале ств.уз


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