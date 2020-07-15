Рубрика «Таинственные места Самаркандской области»

Ургутский район расположен у подножия северного склона Зеравшанского хребта, в 40 км от Самарканда, здесь очень красиво, горный пейзаж местности не может оставить никого равнодушным. Построения и загадочные места района хранят свои секреты, их величественность завораживает, масштаб поражает, их тайны навсегда скрыты временем.

Одним из необычных и загадочных мест Ургутского района является шахта «Яхтон», расположенная примерно в 6 км от центра Ургута. Яхтон, а изначально Яхдон - означает ЯХ - лед (Фарси) и ДОН - вещь в котором хранят какие либо предметы. Шахта с вольфрамовым месторождением получила свое название от ближайшего родника. Глубина шахты - 3,5 км.

Оказываясь там, попадаешь в совершенно другую реальность — непривычную, незабываемую и неизведанную. Шахта Яхтон полна уникальной красоты и демонстрирует своим посетителям удивительные произведения искусства, созданные кропотливой работой шахтёров. Объем запасов триоксида вольфрама на данном месторождении оценивается на уровне более 20 тыс. тонн.

Только посетив Ургутский район в Самаркандской области появится возможность полюбоваться местными достопримечательностями и красотой горных пейзажев, наслаждаясь увлекающим путешествием.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.