Изрезавший парня ножом дебошир в Каттакургане обвиняется в нанесении лёгких телесных повреждений. Правильно ли квалифицировано преступное деяние?

К нам обратилась жительница города Каттакургана Ханифа Файзиева, и сообщила, что 29 марта её сына избили и пырнули ножом. В течение месяца по данному факту не было возбуждено уголовное дело, а один из должностных лиц УВД угрожал им и запугивал.

Для изучения данной ситуации корреспонденты Kun.uz побывали в городе Каттакургане.

«В тот день я увидел, как А.А. в пьяном виде ломится в ворота моего родственника Фархода, и сообщил инспектору профилактики. А.А. начал материться, и я попросил его сына забрать отца. В это время А.А. ударил меня кулаком в лицо. Начался скандал, они втроём стали меня избивать. Нас разняли жители махалли, я хотел уйти. Но они снова вернулись, и набросились на меня с куском железной арматуры и ножом. Я потерял много крови, меня забрали в больницу.

В ходе следствия обо мне практически забыли, а требования противной стороны досконально записали. Я ещё в то время сказал, что совершенно не удовлетворён следствием.30 апреля по преступлению, совершённому 29 марта, меня вызвал сотрудник УВД Н.Отабоев, и потребовал написать заявление о том, что у меня нет претензий» - говорит Лазизбек Файзиев.





«Мой сын Лазизбек в тот день около трёх часов пошёл к моему племяннику, проживающему в МСГ «Суфи Аллоёр», Фарходу Рузиеву, чтобы позвать его на работу. Он увидел, как А.А. бил камнем по воротам племянника, и вызывал его на улицу. Когда мой сын спросил, зачем он так делает, тот набросился с камнем на Лазизжона. Свидетели события разняли их.

После этого, когда мой сын и племянник находились возле здания махалли, А.А. с двумя сыновьями приехали на личной машине марки «Дамас» и снова начали скандал. Один из них ударил моего сына железной арматурой, а второй ударил его ножом по голове и шее шесть раз. Сын потерял много крови, его отвезли в больницу.

Лазизбек получал интенсивное лечение в течение девяти дней. Слава Богу, благодаря труду врачей, он остался жив» - рассказывает Ханифа Файзиева.

Когда мы беседовали с матерью пострадавшего, она сообщила, что сотрудники городского УВД и участковый инспектор профилактики после совершения преступления не оформили вовремя документы, не провели следственные действия и оперативную медицинскую экспертизу.

«Прошло четыре дня после совершения преступления, 2 апреля вместе с мужем С.Файзиевым мы написали заявление на имя начальника УВД города. Нас принял первый заместитель начальника Мухтор Ахмедов. Я рассказала ему, что хочу написать заявление, поскольку по совершённому преступлению сотрудниками УВД не проводились никакие следственные действия, и попросила зарегистрировать его в установленном порядке. М.Ахмедов сказал: «Начальника нет, я приму заявление». Я сказала, что за четыре дня не открыли уголовное дело, и моё заявление может потеряться, а М.Ахмедов, обращаясь на ты, очень грубо потребовал выйти из кабинета. Он заявил: «Захочу, уголовное дело откроют, а не захочу – не откроют, иди куда хочешь», и с силой вытолкал нас из кабинета. Когда мы выходили, муж на эмоциях сказал: «Я с вами потом поговорю», а М.Ахмедов скрутил ему руки, завёл вовнутрь, и начал угрожать: «Если надо будет, и твоего мужа закрою». В тот день мужа продержали в УВД два часа» - говорит Х.Файзиева.

Через 6 дней после совершения преступления была проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении Л.Файзиева. По требованию потерпевших, в УВД были начаты следственные действия.

Для внесения ясности в настоящую ситуацию, мы отправились в городское УВД. Но нам не удалось войти в здание, чтобы взять интервью. По причине пандемии вход в здание был запрещён. Город Каттакурган – это «зелёная» зона, могли бы хоть выйти на улицу и пообщаться с нами. Интересно, а как они работали с гражданами во время усиления карантина? Честно говоря, мы не ожидали такого отношения к обращению и жалобам, непосредственно связанным с деятельностью УВД.

Потом всё же соблаговолили разрешить нам войти в здание УВД города в сопровождении руководителя пресс-службы областного УВД. Очень интересно...

Но нам так и не удалось получить информацию по совершённому преступлению у представителей УВД города Каттакургана. Мы опирались только на информацию, предоставленную нам руководителем пресс-службы областного УВД.

«30 мая 2020 года Р.Ф. и А.Б. были признаны виновными по части 2 статьи 109 уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное лёгкое телесное повреждение), документы в надлежащем порядке отправлены в суд.

По доводам, приведённым в отношении первого заместителя начальника УВД города Каттакургана Мухтора Ахмедова, назначена служебная проверка» - говорится в сообщении пресс-службы областного УВД.

Согласно больничному листу, полученному в медицинском комплексе города Каттакургана, Лазизбека Файзиева 29 марта действительно положили в больницу. У него зафиксирована закрытая краниоцеребральная травма, сотрясение головного мозга, резаные раны левого виска, лба, затылочной части головы. Кроме того, были рваные раны на переносице, повреждены мягкие ткани век. На тот момент состояние Лазизбека было средней тяжести.

По фотографиям видно, что в области головы и шеи Л.Файзиева имеются резаные и колотые раны. Эти раны нанесены острым предметом.

В комментарии УВД сообщается, что деяние квалифицировано по второй части статьи 109 уголовного кодекса (умышленное лёгкое телесное повреждение). В этой статье подразумевается лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести, но не свыше двадцати одного дня, или незначительную стойкую утрату трудоспособности.

Если обратить внимание на подробности происшествия, раны, нанесённые потерпевшему режущим предметом, и медицинскую справку, возникают сомнения в правильной квалификации этого факта следственным органом.

Поскольку уголовное дело отправлено для рассмотрения в суд, окончательная правовая оценка будет дана судом. Об этом пишет Кун.уз