В Самарканде пойманного наркоторговца поместили на карантин из-за коронавируса

10 июля примерно в 12:30 в ходе оперативного мероприятия на территории Самарканда сотрудниками ОВД был при сбыте 0,59 грамм наркотического средства за 500.000 сумов был задержан38-летний У.Д., у которого были изъяты привлеченные к мероприятию 250.000 сумов.

По данному факту Следственным отделом УКД ОВД города Самарканд возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (сбыт наркотических средств в крупном размере).

По уголовному делу У.Д. было предъявлено обвинение по соответствующим статьям и избрана мера пресечения в виде "заключения под стражу”.

Однако в ходе предварительного следствия было установлено, что У.Д. заражён "Covid-19”, в связи с чем незамедлительно избранная ранее мера пресечения в виде "заключения под стражу” были изменена на "подписку о надлежащем поведении”, У.Д. взят под карантин.