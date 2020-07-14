В Тайляке появится свой "сити"

Шестнадцать 12- и 14-этажных жилых домов. Всего 960 квартир. В комплексе они образуют небольшой городок-«Тайляк сити» в районном центре. Строительной компанией «Agromir Buildings» уже возведено пять домов на 60 квартир каждый. Осталось завершить отделочные работы и монтаж сетей газо-, водо-, электроснабжения и канализации.
Дома, расположенные на 6 гектарах земли, строятся по турецкой технологии. После приобретения владелец заселяется уже в готовую отремонтированную квартиру с современным отоплением, обставленной мебелью кухней, уборной. К секционной обстановке и удобствам пытается привыкнуть молодая мама с двумя детьми Мохигуль Усарова из Ургутского района. После внезапной кончины супруга, женщина вынуждена была жить в родительском доме. Тяжелый период в жизни вдовы, связанный с жильем, продлился недолго. Обращение в районный хокимият дало возможность заявительнице приобрести квартиру на основе многолетнего льготного кредита. Семья Усаровых не жалуется на маленький размер жилплощади-58 квадратных метров-главное, иметь свое жилье, не быть кому-то обузой, с улыбкой признается хозяйка.
Пока одна часть построенных домов принимает новоселов, вторая часть только возводится. Идет процесс рытья котлованов и возведения фундаментов еще пяти 14-этажек, квартиры в которых можно приобрести за счет ипотечных кредитов сроком до 20 лет. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию все 16 жилых домов. Согласно проекту, на территории «Тайляк сити» появятся детские площадки, места для прогулок и автостоянки.
Зарина Хакбердиева