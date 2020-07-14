В Тайляке появится свой "сити"

Шестнадцать 12- и 14-этажных жилых домов. Всего 960 квартир. В комплексе они образуют небольшой городок-«Тайляк сити» в районном центре. Строительной компанией «Agromir Buildings» уже возведено пять домов на 60 квартир каждый. Осталось завершить отделочные работы и монтаж сетей газо-, водо-, электроснабжения и канализации.





- Что касается многоэтажных домов, то Тайлякский район до недавнего времени не мог похвастаться их наличием, -говорит Азам Ахроров, делопроизводитель ООО «Agromir Buildings».-После реализации проекта жильем будут обеспечены около 1000 семей, соответственно, здесь образуется населенный пункт со своей инфраструктурой, своего рода «сити». На стройплощадке, где работает более 500 рабочих, иногда трудно уследить за порядком соблюдения карантинных мер. Но, тем не менее, имеется дезбарьер, медпункт, регулярно проводится инструктаж по технике безопасности. Словом, принимаются все необходимые меры по предотвращению заражения работников инфекцией Covid-19.

Дома, расположенные на 6 гектарах земли, строятся по турецкой технологии. После приобретения владелец заселяется уже в готовую отремонтированную квартиру с современным отоплением, обставленной мебелью кухней, уборной. К секционной обстановке и удобствам пытается привыкнуть молодая мама с двумя детьми Мохигуль Усарова из Ургутского района. После внезапной кончины супруга, женщина вынуждена была жить в родительском доме. Тяжелый период в жизни вдовы, связанный с жильем, продлился недолго. Обращение в районный хокимият дало возможность заявительнице приобрести квартиру на основе многолетнего льготного кредита. Семья Усаровых не жалуется на маленький размер жилплощади-58 квадратных метров-главное, иметь свое жилье, не быть кому-то обузой, с улыбкой признается хозяйка.

Пока одна часть построенных домов принимает новоселов, вторая часть только возводится. Идет процесс рытья котлованов и возведения фундаментов еще пяти 14-этажек, квартиры в которых можно приобрести за счет ипотечных кредитов сроком до 20 лет. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию все 16 жилых домов. Согласно проекту, на территории «Тайляк сити» появятся детские площадки, места для прогулок и автостоянки.

Зарина Хакбердиева