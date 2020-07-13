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  • 13 июль 2020 20:25
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10 суток административного ареста за уличные гонки во время карантина

Согласно вынесенному решению Специальной республиканской комиссии, с 10 июля в стране усилен карантинный режим, ограничено движение транспортных средств внутри городов, а также между регионами. Во избежание вспышек  новых очагов заражения коронавирусной инфекцией запрещены публичные мероприятия, свадьбы и другие церемонии. Усиление ограничений связано с увеличением смертельных случаев, а также борьбы с быстрым распространением  коронавируса.

 

10 суток административного ареста за уличные гонки во время карантина

 

 

С 10 июля наряду  с обеспечением требований карантинных мер на местах и дезинфицирующими мероприятиями, сотрудниками Управления безопасности дорожного движения Самаркандского областного УВД совместно с представителями соответствующих служб проводятся усиленные рейды. Водителям и пассажирам подробно разъясняются правила карантина. По данным Управления внутренних дел вилоята, только за 10 июля выявлено 334 случая нарушения, связанного  с передвижением автомобилей в неположенное время суток и отсутствием разрешительных стикеров, а также не ношением медицинских защитных масок.

 

Очередная ситуация с карантинными нарушениями вокруг  граждан Ш.Бозорова  и Д. Тухтаева (имена  и фамилии не действительны) из Самаркандской области, завершилась судебным разбирательством. За проведение уличных гонок виновники получили по десять суток административного задержания и штраф в размере 334 500 сумов.

 

Несмотря на то, что движение машин разрешено по часам утром и вечером, граждане решили устроить гонку на транспортных средствах после 23:00. Сняв автомобильные номера, и незаконно используя специальные звуковые и световые сигналы, экстремалы не только нарушили правила карантина, но и создали аварийную ситуацию и угрозу безопасности дорожного движения. Главное, нарушили покой жильцов округи, трактовалось на судебном заседании.

 

Самаркандский районный суд по административным делам признал подсудимых  виновными в соответствии с рядом статей Кодекса об административной ответственности. Они  были приговорены  к 10 дням административного задержания и немедленно взяты  под стражу из зала суда.


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