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  • 13 июль 2020 15:28
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На безопасную утилизацию медотходов в Самарканде ЕС и ФАР выделили €1,5 млн

На безопасную утилизацию медотходов в Самарканде ЕС и ФАР выделили €1,5 млнЕвропейский союз и Французское агентство развития (ФАР) 10 июля одобрили финансирование в размере 1,5 млн евро для проекта безопасной утилизации медицинских отходов в Самарканде, сообщает gazeta.uz.

 

Финансирование получил План действий в условиях COVID-19, принятый самаркандским оператором управления отходами — государственным предприятием Maroqand Obod.

 

Проект направлен на совершенствование управления медицинскими отходами в городе Самарканде, а также на обеспечение безопасности работников, занятых сбором и вывозом твердых бытовых отходов в городе.

 

План был разработан при содействии французской консалтинговой компании Seureca, осуществляющей техническое содействие предприятию Maroqand Obod в рамках проекта «Модернизация комплексного управления твердыми бытовыми отходами в городе Самарканде», совместно финансируемого правительством Узбекистана, ФАР и Европейским союзом.

 

«Темпы распространения COVID-19 увеличиваются, и крайне важно, чтобы государственная служба по сбору отходов и управлению ими продолжала функционировать, сказал глава регионального представительства ФАР в Ташкенте Рафаэль Жозан. — Борьба с COVID-19 предполагает надлежащее управление медицинскими отходами. Работники сектора отходов находятся на переднем рубеже, они подвержены высокому риску».

 

Заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды г-н Исломбек Бокижонов подчеркнула, что работники сектора управления отходами работают круглые сутки над удалением бытовых отходов. Эффективность их работы, отметил он, играет решающую роль в преодолении пандемической ситуации.


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