У жительницы Самарканда украли ценности на 4 млн.сумов

12 ноября 2019 года примерно в 01:20 часов жительница махалли «Бадал» Самаркандского района 64-летняя М.Б. услышав во дворе чьи-то шаги, вышла во двор. Женщина увидела двух незнакомых лиц в масках и перчатках, которые набросились на нее, потребовав показать место, где хранятся золотые украшения.

В момент сопротивления домохозяйки неизвестные лица нанесли несколько ударов по телу М.Б., затем проникли внутрь дома и похитили 4.000.000 сумов , два мобильных телефона марки "Nokia” и скрылись с места происшествия.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Самаркандского района было возбуждено уголовное дело по п. "в” ч.3 ст.164 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (разбой), сообщает следственный департамент при МВД Республики Узбекистан

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что данное преступление было совершено жителями города Самарканда, 33-летним Б.А. и 28-летним Ш.А. В качестве вещественного доказательства был изъят мобильный телефон марки "Nokia Х-2”.

По уголовному делу Б.А. и Ш.А. привлечены в качестве обвиняемых. В отношении них избрана мера пресечения в виде "заключения под стражу”. Предварительное следствие продолжается.