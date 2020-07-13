Ургутская чинара в 22 человеческих обхвата

В Узбекистане осуществляется перепись деревьев, чей возраст составляет 100 и более лет с целью придания статуса «Государственного памятника природы». В Ургутском районе Самаркандской области зарегистрировано несколько сотен чинар, тутовников, орешен, входящих в эту категорию.

Недавно такой статус получила гигантская чинара, растущая в селении Аманкутан, чей возраст превышает 600 лет. Объем ее ствола составляет примерно 22 человеческих обхвата. Такие данные приводит пресс-служба Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды.

Отметим, что самое толстое дерево из существующих сегодня в мире живёт в Мексике, посреди города Санта-Мария-дель-Туле. Первоначально, ввиду его толщины, считалось, что несколько деревьев срослись вместе. После уточняющего генетического теста подтвердился факт, что всё-таки это один организм.

Возраст дерева неизвестен и составляет, по различным оценкам, от 1200 до 3000 лет, окружность – около 41-43 метров. Чтобы обхватить Туле требуется не менее 30 людей, взявшихся за руки. Под тенью дерева могут одновременно укрыться до 500 человек!

А наиболее старыми деревьями в мире являются представители вида Сосна остистая межгорная. Возраст отдельных особей (например, дерево «Мафусаил») может достигать 5000 лет.

Самым высоким деревом Земли на сегодняшний день (115,2 метра) считается вечнозеленая секвойя (Sequoia sempervirens) Гиперион, растущая в Калифорнии.

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