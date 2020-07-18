Издана книга, подготовленная Международным исследовательским центром Имама Бухари в сотрудничестве с ЮНЕСКО

Ценные сведения об определенных сторонах деятельности государственных институтов могут дать не только первоисточники, но и печати на документах. Сопровождающая документ печать-это знак, свидетельствующий о том, что акт действительно исходит от лица или учреждения , которому она принадлежит.

В рисунках сфрагистики находят отражение различные события прошлого, поэтому они представляют собой ценный материал в комплексе источников для изучения той или иной эпохи. С помощью печати определяется авторство документов. Вырезанные с большим мастерством талантливыми мастерами, печати нередко являются памятниками искусства. Они прикладывались не только на сотни тысяч документов, но и на тысячи рукописей, хранящихся в фондах Узбекистана.

Шовосил Зиёдов, директор Международного научно-исследовательского центра имама Бухари в Самаркандской области, опубликовал научную монографию под названием «Материалы по среднеазиатской сфрагистике (Ташкент. Конец XIX - начало XX веков) Каталог оттисков печатей». Монография кандидата исторических наук представляет собой собрание каталогов оттисков печатей и состоит из 176 страниц. Она предназначена для историков, востоковедов, студентов и магистров, а также специалистов, интересующихся историей Центральной Азии. Книга подготовлена при сотрудничестве с ЮНЕСКО и содержит научно- критическое описание оттисков печатей, хранящихся в Институте востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Узбекистана. Они были изготовлены каллиграфом и гравером печатей Сидки Хандайлики.

Автор рассказывает, что до настоящего момента фонд Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни каталогизирован почти на 30% и известен ученым по аббревиатуре СВР9. В нем описано около 7000 списков рукописей. В этих описаниях не всегда были учтены оттиски печати. А потому исследователи не имели возможность определить, какие библиотеки существовали на территории Центральной Азии.

-Именно с оттисками печатей можно изучать истории библиотек. Во многих источниках и историях мусульманского Востока, а также в заметках разных путешественников встречается информация о библиотеках. Благодаря подобным исследованиям можно узнать, какие рукописи хранились в частных и публичных библиотеках на мусульманском Востоке, а изучая репертуар, можно сделать некоторые выводы о той или иной библиотеке и ее владельце,- говорит доцент Ш.Зиедов.

Автором одной из первых фундаментальных работ по отечественной сфрагистике является Г.Курбанов. В своей книге он собрал и систематизировал большой и разнообразный материал по сфрагистике Бухары. Кроме этого, есть еще несколько исследований, непосредственно посвященных оттискам печатей. Это работы А.Диваева, П. Ахмерова, Н.Веселовского и др.

В написании монографии самаркандский исследователь потратил не один год. Со своей командой он до сих пор изучает рукописи, хранящиеся в Институте востоковедения имени Абу Райхана Беруни, и имеющиеся на них оттисков печатей. В ходе исследования ими было выявлено 1652 вида на 2605 рукописях и составлена аннотация по каждому из них. Итоги исследования обрабатываются, изучаются, применяются и частично публикуются.

В своей книге Ш.Зиедов освещает жизнь Сидки Хандайлики и анализирует его творческую деятельность. Он был известным переводчиком персидских текстов, каллиграфом и гравером печатей конца 19-го начала 20-го веков. Полученное классическое религиозное образование и врожденный художественный вкус сделали его одним из популярных граверов своего времени. Когда он после смерти своего наставника Абдулла Насырова собрал его письменное наследие, то среди многочисленных папок с документами обнаружилась папка с образцами оттисков печатей. Хранящиеся сегодня в фонде Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни они содержат 471 оттиск, принадлежавших казиям, кази-каланам, муфтиям, мударрисам, баям, ученым и их сыновьям.

Данное исследование проводилось в рамках проекта «Рукописное и документальное наследие народов Центральной Азии», осуществляемого Международным институтом центральноазиатских исследований и Международным исследовательским центром имама Бухари по рекомендации Ученого совета Центра.

Публикация поддерживается грантом от Фонда Герды Хенкель из Германии и стипендией в области социально-гуманитарных дисциплин имени Фернанда Бродела.

Зарина Хакбердиева