Что стало причиной смерти гражданина, находящегося в изоляторе временного содержания Кошрабадского РОВД?

Официальное заявление Самаркандской областной прокуратуры.

В уголовном деле, возбужденном Кошрабадским районным судом по части первой статьи 122 Уголовного кодекса (отказ в предоставлении финансовой поддержки несовершеннолетним или недееспособным лицам - примечание редакции), 13 мая О. Назаров был заочно арестован и объявлен в розыск за то, что скрылся от суда, говорится в сообщении.

Во время оперативно-розыскных мероприятий Назаров был задержан 2 июля и помещен в изолятор временного содержания (ИВС) районного управления органов внутренних дел.

В ходе досудебного расследования было установлено, что покойный О. Назаров через два дня после задержания пожаловался сотруднику ИВС о том, что ему мерещатся разные вещи (змеи, скорпионы). На этом основании сотрудники УВД пригласили психиатра-нарколога из районного медицинского объединения, О. Назаров прошел медицинское обследование.

В тот же день в 21:00 задержанный внезапно скончался в ИВС РОВД.

Камеры видеонаблюдения, установленные в помещении, показали, что О. Назаров был в панике, размахивал руками и ногами. При осмотре тела покойного в присутствии специалиста никаких повреждений на его теле не обнаружено, говорится в документе.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, Назаров скончался от острых отеков легких и головного мозга.

Для выяснения причины смерти О. Назарова были назначены служебные проверки по действиям нарколога-психиатра районного медицинского объединения, сотрудников ИВС РОВД и других работников.

В заявлении говорится, что следствие находится под контролем областной прокуратуры.

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