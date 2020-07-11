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  • 11 июль 2020 11:33
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Что стало причиной смерти гражданина, находящегося в изоляторе временного содержания Кошрабадского РОВД?

Официальное заявление Самаркандской областной  прокуратуры.

 

Что стало причиной смерти гражданина, находящегося в изоляторе временного содержания Кошрабадского РОВД?

 

В уголовном деле, возбужденном Кошрабадским районным судом по части первой статьи 122 Уголовного кодекса (отказ в предоставлении финансовой поддержки несовершеннолетним или недееспособным лицам - примечание редакции), 13 мая О. Назаров был заочно арестован и объявлен в розыск за то, что скрылся от суда, говорится в сообщении.

 

Во время оперативно-розыскных мероприятий Назаров был задержан 2 июля и помещен в изолятор временного содержания  (ИВС) районного управления органов внутренних дел.

 

В ходе досудебного расследования было установлено, что покойный О. Назаров через два дня после задержания пожаловался сотруднику ИВС  о том, что ему мерещатся  разные вещи (змеи, скорпионы). На этом основании сотрудники УВД пригласили психиатра-нарколога из районного медицинского объединения,  О. Назаров прошел медицинское обследование.

 

В тот же день в 21:00 задержанный  внезапно скончался в ИВС РОВД.

 

Камеры видеонаблюдения, установленные  в помещении, показали, что О. Назаров был в панике, размахивал  руками  и ногами. При осмотре  тела покойного  в присутствии специалиста никаких повреждений на его теле не обнаружено, говорится в документе.

 

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, Назаров скончался от  острых отеков легких и головного мозга.

 

Для выяснения причины смерти О. Назарова были назначены служебные проверки по действиям нарколога-психиатра районного медицинского объединения,  сотрудников ИВС РОВД   и других работников.

 

В заявлении говорится, что следствие находится под контролем областной прокуратуры.

 

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