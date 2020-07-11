В Самарканде арестован мужчина, пообещавший аннулировать брак через «знакомых» в суде за 1300 долларов

В Самаркандской области правоохранители арестовали мошенника при получении взятки в 1300 долларов США за положительное решение вопроса о разводе. Об этом пишет Даре.уз со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

По результатам расследования Самаркандского районного отдела управления при Генеральной прокуратуре установлено, что гражданин А.С. пообещал решить вопрос об аннулировании брака районного жителя Н. с его супругой и воссоединении с его несовершеннолетним сыном, оказать содействие в положительном урегулировании дела по разводу через своих знакомых в гражданских судах. Стоимость услуги мошенник оценил в 1300 долларов США.

В отношении А.С. возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество), часть 1, и статьям 28, 211 (виды подкупа участников преступления) Уголовного Кодекса, и ведется расследование.

Напомним, что в соответствии с указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» было создано Агентство по противодействию коррупции.