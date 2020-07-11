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  • 11 июль 2020 10:43
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В Самарканде арестован мужчина, пообещавший аннулировать брак через «знакомых» в суде за 1300 долларов

В Самаркандской области  правоохранители  арестовали  мошенника при получении взятки в 1300 долларов США за положительное  решение вопроса о разводе. Об этом пишет Даре.уз со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

 

В Самарканде арестован мужчина, пообещавший аннулировать брак через «знакомых» в суде за 1300 долларов

 

По результатам  расследования Самаркандского районного  отдела  управления при Генеральной прокуратуре установлено, что гражданин А.С. пообещал решить вопрос об аннулировании брака районного жителя Н. с его супругой и воссоединении с его несовершеннолетним сыном, оказать содействие в положительном  урегулировании  дела по разводу  через своих знакомых в гражданских судах.  Стоимость услуги мошенник оценил в 1300 долларов США.

 

В отношении А.С. возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество), часть 1, и статьям 28, 211 (виды подкупа участников преступления) Уголовного Кодекса, и ведется расследование.

 

Напомним, что в соответствии с указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» было создано Агентство по противодействию коррупции.


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