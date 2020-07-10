Самаркандская кольцевая дорога будет полностью отремонтирована к концу года

Сегодня на основе мер, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры по всей стране, обновляется и улучшается качество автомобильных дорог.

Так, например, поэтапно проводится благоустроительная работа на Самаркандской кольцевой дороге М-37А (4R-45) длиной 46 км в Самаркандской области, которая является одной из главных дорог в стране. Строительные и ремонтные работы были начаты еще в 2013 году на трассе, которая оставалась без внимания на протяжении многих лет.

В частности, завершен ремонт 2 из 7 мостов и путепроводов, расположенных на данной территории. К концу этого года будут полностью отремонтированы и остальные мосты и путепроводы, а Самаркандская кольцевая дорога будет полностью введена в эксплуатацию.

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